Гумконвой не доїхав до Маріуполя: окупанти не пустили автобуси для евакуації

Через окупантів знову не вдалось евакуювати людей автобусами з Маріуполя. Також не змогли доставити і гуманітарний вантаж з найнеобхіднішим для людей, які перебувають у блокаді.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі українського телебачення. Він зазначив, що колона зупинилась за 60 кілометрів від Маріуполя.

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У вантажівках – продукти, вода, одяг

Гуманітарна колона, в якій багато фур із продуктами, водою, одягом, а також автобуси, якими люди могли би виїхати з Маріуполя, на жаль, не пропускається росіянами. Вони стоять там уже третій день,

– пояснив Тимошенко.

З росіянами вдалось домовитись про пропуск цивільних автомобілів з міста, про це – дуже мала кількість громадян. Їх зараз приймають у Запорізькій області. Питання гуманітарного коридору з Маріуполя залишається номер один для української влади.

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