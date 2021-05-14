Гуни або кара Європі за всі гріхи: хто це, звідки взялися та що робили в Україні

Під проводом знаменитого Аттіли, за сотні років до монголів, гуни поставили на коліна пів відомого світу. Вони безпосередньо доклалися до краху головної тогочасної сили планети – Римської імперії.

Плем'я з феєрверками увійшло в історію людства, стали домінантною силою в Європі, створили свою так звану імперію й розчинилися за якихось кілька десятків років ніби й не було нікого. Звідки узагалі взялися гуни, хто вони такі насправді та як змогли влаштувати такий фурор?

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Десь у I століття нашої ери азійськими степами гуляла ціла конфедерація кочових племен хунну. Розбишаки були настільки впевнені в собі, що небезуспішно докучали могутній китайській династії Хань. З-поміж іншого, саме через їхні набіги китайцям довелося збудувати Велику стіну.

Хунну трохи вгамувалися, значна частина з них прийняла китайську культуру й асимілювалася. Решта залишилися вірними кочовому стилю життя.

. Сучасна наука не може з упевненістю стверджувати, що гуни стали прямими нащадками саме того племінного об'єднання хунну, але очевидні причини так вважати є.

Як і їхні попередники, гуни були не якимось окремим народом, а об'єднанням різних племен, здебільшого Центральної Азії. Десь у другому II вони розселилися в районі річки Волги. Звідти вони вирішили замахнутися на не менш солідну ціль – Римську імперію.



Гуни / Фото Tavel in time

Справедливості заради варто згадати, що це було не зовсім рішення гунів. Суттєві зміни клімату в той період змусили кочівників шукати тепла й рухатися на захід. По дорозі гуни перемагали, підкорювали й поглинали все більше племен. Вони безпосередньо доклалися до того, що називають великим переселенням народів.

Європейські джерела вперше згадують про гунів у другій половині IV століття, незадовго після чого їх уже можна було зустріти на території сучасної України. Євразійський, або ж Великий степ, що простягається від Китаю й аж до Угорщини, і проходить українським Причорномор'ям, значну частину людської історії – був улюбленим шосе для кочівників. Саме ним гуни дісталися Європи.

Спочатку, щоправда, добряче погуділи й на землях наших пращурів. Тут вони здобули кілька великих перемог, зокрема, розбивши племена остготів на Дніпрі, а вестготів – на Дністрі. Цим хлопці не обмежилися й рушили далі – до найбільш ласого шматка – Римської імперії, яка на ту мить уже розділилася на західну та східну частини.

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Мета всього цього всього була банальною – награбувати скільки статків, скільки зможеш і забезпечити собі комфортніше життя, ніж у холодному степу десь у центральній Азії.

Умовною базою для гунів стали нинішні землі Угорщини, звідки вони успішно атакували й обидві частини Римської імперії й землі різних європейських племен. Значна частина яких зрештою приєднувалася до гунської орди.

Тривалий час хлопці були роздробленими – величезні шматки армії розколювалися та йшли грабувати. Змінити це та об'єднати всі сили в єдиний кулак взявся вождь Ругіла, а остаточно добилися цієї мети його племінники Бледа та Аттіла.

Разом брати правили недовго – сильніший вбивав слабшого. Тому саме Аттілу ми знаємо як творця гунської імперії (яка насправді не те щоб імперія, й навіть не зовсім держава).



Аттіла / Портрет з "Космографії" С. Мюнстера, виданої 1550 року

Гуни не створювали ніяких інститутів управління. Уся ця величезна територія завойована ними від сучасного Казахстану до Німеччини це радше сфера впливу, землі, якими гуни пройшли, здолавши всіх, хто спробував опиратися.

Хоча й образ гунів як бездумних варварів здатних тільки на руйнування не зовсім правильний. Його творцями стали римляни, які були нажахані ордою. Звідти ж і думка про те, що гуни – це якесь одне плем'я.

Римлянам було не до того, щоби розбиратися, хто там насправді входив до цієї конфедерації. Власне, через те, що головні відомості про Аттілу та компанію нам залишили ті, кого вони били, ця інформація часто сильно спотворена.



Гуни могли виглядати приблизно так / Картина невідомого автора

Племена, наприклад, часто зображують як скотарів. Однак, на стоянках гунів, археологи постійно знаходять серпи та інші знаряддя, деякі із гунських племен займалися й землеробством, а ще вміли працювати із металом. Про це теж свідчать археологічні знахідки прикрас і казанів.

Хоча саме навички в поводженні із кіньми стали тим, що дозволило гунам увійти в історію. Вони жили верхи. Спали в дорозі, їли й навіть влаштовували переговори – усе це не вилазячи із коня, а ще довго взагалі не користувалися сідлами. Вони могли не скидаючи швидкості – поцілити зі свого короткого лука в жертву із відстані у 200 метрів.

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Аттіла розв'язав війну

Володіючи такою силою Атіллі набридло просто грабувати й він вирішив розв'язати повномасштабну війну зі східною Римською імперію. Гуни катком пройшлися Балканами та зруйнувавши кілька десятків міст, розгромивши будь-який опір дісталися стін Константинополя.



Аттіла почав війну / Фото Український культурний просвітницький центр

Тодішній імператор Феодосій II змушений був підписати ганебний мирний договір, за яким зобов'язувався платити гунам данину розміром 1000 кілограмів золота щороку. Аттіла показав себе не лише неймовірним воїном, але й розумним дипломатом та стратегом.

Про те, як насправді міг померти Аттіла та чому гуни припинили існування – дивіться у відео програми.