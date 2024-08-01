По всьому світу, зокрема в Африці: ГУР анонсувало нові операції зі знищення російських бійців
Українська розвідка анонсує серію нових операцій проти російських найманців, які розгортатимуться по всьому світу. Зокрема, йдеться про Африку.
Андрій Юсов, речник Головного управління розвідки Міноборони, в ефірі телемарафону повідомив про підготовку нових заходів, спрямованих на зниження бойового потенціалу держави-агресора. За його словами, професійні та патріотичні сили вже працюють над відповідними операціями, – інформує 24 Канал.
Дивіться також Антиросійські операції в Африці: ГУР каже, що про ряд нападів поки не писали в ЗМІ
ГУР анонсує нові операції проти Росії
Юсов зазначив, що деякі з цих операцій вже успішно реалізовані, але поки не отримали широкого висвітлення в медіа. Водночас інші заходи ще знаходяться на стадії планування.
Я можу поділитися інформацією, що так, операції будуть. За наявною інформацією, професійні, патріотичні люди готують наступні заходи щодо зменшення спроможностей держави-агресора і в Африці, і в інших куточках земної кулі.
Раніше видання Kyiv Post демонструвало відео, на якому спецпідрозділ ГУР "Хімік" спільно з сирійською опозицією атакує позиції російських найманців.
Також були опубліковані фото з повстанцями-туарегами у Малі, які відзначили свою перемогу над бойовиками Групи Вагнера українським прапором.
За словами Юсова, удар по російській базі в Сирії, який стався після зустрічі Путіна з Асадом, також може бути пов'язаний з діяльністю української розвідки, хоча офіційного підтвердження цього немає.
Але факт залишається фактом – хтось таки атакував цю російську базу в Сирії, є відповідні наслідки й ураження.
Дивіться також Дикі воїни пустелі, які ненавидять росіян: хто такі туареги і чому знищують вагнерівців в Африці
Представник ГУР акцентував, що українська розвідка продовжує активно працювати над зниженням військової міці Росії не тільки на території України, але й за її межами, використовуючи для цього всі можливі засоби та методи.