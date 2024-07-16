ГУР разом із кіберволонтерами атакували майже сотню російських сайтів: частина досі "лежить"
Джерело:ГУР МО України
Волонтерська хакерська спільнота разом із кіберфахівцями ГУР МО України провели масштабну атаку 15 липня. Було атаковано близько 100 російських веб-ресурсів.
Станом на 16 липня 39 з них продовжують бути недоступними. Ціль кібератаки – знищення внутрішньої інформації компаній, що обслуговують клієнтів з державного сектору Росії, причетних до війни проти України.
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Що відомо про кібератаку на російські веб-ресурси
Волонтерська хакерська спільнота разом із кіберфахівцями ГУР МО України провели масштабну атаку на близько 100 веб-ресурсів у Росії. Станом на 16 липня, 39 з атакованих сайтів залишаються недоступними.
Кібератака була спрямована на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору Росії,
– мовиться в повідомленні ГУР.
Серед уражених компаній опинилися:
- "MITgroup" – група компаній, яка займається розробкою корпоративних веб-сайтів;
- "Пєрмскій завод промобладнання" – підприємство, що виготовляє та постачає підйомне обладнання для промислових обʼєктів;
- "Обʼєднані кранові технології" – торгово-виробнича компанія з виготовлення та реалізації вантажопідйомного обладнання;
- "РУМОС-ЛАДА" – дилер автомобілів LADA.
Внаслідок кібератаки зовнішній вигляд уражених веб-ресурсів зазнав змін. Замість звичних розділів на сайтах тепер видно свинячу голову та код помилки "404".