ГУР разом із кіберволонтерами атакували майже сотню російських сайтів: частина досі "лежить"

Волонтерська хакерська спільнота разом із кіберфахівцями ГУР МО України провели масштабну атаку 15 липня. Було атаковано близько 100 російських веб-ресурсів.

Станом на 16 липня 39 з них продовжують бути недоступними. Ціль кібератаки – знищення внутрішньої інформації компаній, що обслуговують клієнтів з державного сектору Росії, причетних до війни проти України.

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Що відомо про кібератаку на російські веб-ресурси

Волонтерська хакерська спільнота разом із кіберфахівцями ГУР МО України провели масштабну атаку на близько 100 веб-ресурсів у Росії. Станом на 16 липня, 39 з атакованих сайтів залишаються недоступними.

Кібератака була спрямована на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору Росії,

– мовиться в повідомленні ГУР.

Серед уражених компаній опинилися:

"MITgroup" – група компаній, яка займається розробкою корпоративних веб-сайтів;

"Пєрмскій завод промобладнання" – підприємство, що виготовляє та постачає підйомне обладнання для промислових обʼєктів;

"Обʼєднані кранові технології" – торгово-виробнича компанія з виготовлення та реалізації вантажопідйомного обладнання;

"РУМОС-ЛАДА" – дилер автомобілів LADA.

Внаслідок кібератаки зовнішній вигляд уражених веб-ресурсів зазнав змін. Замість звичних розділів на сайтах тепер видно свинячу голову та код помилки "404".



Як виглядали російські веб-ресурси / Фото ГУР МО України