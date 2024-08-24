ГУР атакувало російські провайдери, Яндекс та Мейл․ру: заблоковані промислові об'єкти

На честь Дня Незалежності ГУР атакувало російських провайдерів, топсервіси та заблокувало десятки ресурсів промислових об'єктів Росії. Загалом знищено інформації на близько 70 терабайтів.

Джерела 24 Каналу в ГУР МОУ повідомили, що розвідка разом з українською кіберспільнотою здійснила масштабну атаку на російські провайдери мобільного зв’язку та інтернету. Також атаковані інформаційні ресурси та хмарні сховища великих промислових об'єктів ворога, які забезпечують роботу військово-промислового комплексу держави-агресорки.

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Масштаби кібератаки відчувають по всій Росії

Джерело у воєнній розвідці повідомляє, що росіяни масово скаржаться на збої роботи провайдера цифрових послуг "Ростєлєком", нарікають на відсутність підключення до інтернету в мобільних операторів "MTC" та "Білайн", бідкаються на "Яндекс", адже не працює "Яндекс.почта", "Яндекс.єда" і "Яндекс.таксі".

Зверніть увагу! Усі ці ресурси підтримують війну Росії проти України.

Також атаковані десятки ресурсів великих промислових об'єктів ворога, які забезпечують роботу ВПК Росії.

Зокрема хакери атакували:

мережеву інфраструктуру автозаводу "Чайка-сервіс", яка виробляє спеціальну техніку для російських силових відомств),

ООО "Контур-НИИРС", яка виробляє спеціальне обладнання для літаків та вертольотів,

ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука", яка постачає технічні та програмні засоби, сервери, процесори тощо.

Крім цього, за даними джерел, були атаковані хмарні та файлові сховища інтернет-провайдера "Mail.ru", VDSina, інтернет-провайдера "Квідекс", ТОВ "Національні кабельні мережі", ПАО "Центральний телеграф" та інші.

Також уражено ще щонайменше два десятки ресурсів компаній-виробників світлового обладнання, дизельних станцій, хостинг-провайдерів, виробів балістичного захисту тощо.

Загалом у результаті кібератаки уражено щонайменше 33 сервери та 283 службових ПЕОМ промислових об'єктів, знищено 15 хмарних та файлових сховищ та ліквідовано 21 вебсайт.

Епічне відео з Росії: дивіться відео (обережно, чутливий контент – грає російська музика)

Загальний обсяг знищеної інформації – близько 70 терабайтів. Для гарного настрою на місці знищених вебресурсів українські хакери залишили "заглушки" з агітаційним змістом на підтримку переможних дій України.

Це черговий кіберпривіт мешканцям боліт. Ще неодмінно побачимося. З Днем Незалежності України!,

– прокоментували атаку в ГУР МОУ.

Також джерела надали скриншоти, які демонструють нарікання росіян на їхні сервіси, адже "нічєго нє работаєт".

У російських сервісах масштабні збої: