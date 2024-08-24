ГУР атакувало російські провайдери, Яндекс та Мейл․ру: заблоковані промислові об'єкти
На честь Дня Незалежності ГУР атакувало російських провайдерів, топсервіси та заблокувало десятки ресурсів промислових об'єктів Росії. Загалом знищено інформації на близько 70 терабайтів.
Джерела 24 Каналу в ГУР МОУ повідомили, що розвідка разом з українською кіберспільнотою здійснила масштабну атаку на російські провайдери мобільного зв’язку та інтернету. Також атаковані інформаційні ресурси та хмарні сховища великих промислових об'єктів ворога, які забезпечують роботу військово-промислового комплексу держави-агресорки.
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Масштаби кібератаки відчувають по всій Росії
Джерело у воєнній розвідці повідомляє, що росіяни масово скаржаться на збої роботи провайдера цифрових послуг "Ростєлєком", нарікають на відсутність підключення до інтернету в мобільних операторів "MTC" та "Білайн", бідкаються на "Яндекс", адже не працює "Яндекс.почта", "Яндекс.єда" і "Яндекс.таксі".
Зверніть увагу! Усі ці ресурси підтримують війну Росії проти України.
Також атаковані десятки ресурсів великих промислових об'єктів ворога, які забезпечують роботу ВПК Росії.
Зокрема хакери атакували:
- мережеву інфраструктуру автозаводу "Чайка-сервіс", яка виробляє спеціальну техніку для російських силових відомств),
- ООО "Контур-НИИРС", яка виробляє спеціальне обладнання для літаків та вертольотів,
- ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука", яка постачає технічні та програмні засоби, сервери, процесори тощо.
Крім цього, за даними джерел, були атаковані хмарні та файлові сховища інтернет-провайдера "Mail.ru", VDSina, інтернет-провайдера "Квідекс", ТОВ "Національні кабельні мережі", ПАО "Центральний телеграф" та інші.
Також уражено ще щонайменше два десятки ресурсів компаній-виробників світлового обладнання, дизельних станцій, хостинг-провайдерів, виробів балістичного захисту тощо.
Загалом у результаті кібератаки уражено щонайменше 33 сервери та 283 службових ПЕОМ промислових об'єктів, знищено 15 хмарних та файлових сховищ та ліквідовано 21 вебсайт.
Епічне відео з Росії: дивіться відео (обережно, чутливий контент – грає російська музика)
Загальний обсяг знищеної інформації – близько 70 терабайтів. Для гарного настрою на місці знищених вебресурсів українські хакери залишили "заглушки" з агітаційним змістом на підтримку переможних дій України.
Це черговий кіберпривіт мешканцям боліт. Ще неодмінно побачимося. З Днем Незалежності України!,
– прокоментували атаку в ГУР МОУ.
Також джерела надали скриншоти, які демонструють нарікання росіян на їхні сервіси, адже "нічєго нє работаєт".
У російських сервісах масштабні збої: