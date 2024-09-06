ГУР здійснило кіберудар по російській інфраструктурі: під атакою був "Лукойл" та органи влади

Кіберфахівці ГУР МОУ спільно з ВО Team 4 вересня здійснили атаку на мережеву інфраструктуру Росії. Під кіберудар зокрема потрапив "Лукойл", "Банк Росії" та органи російської влади.

Загалом кіберфахівці знищили 18 серверів без можливості відновлення. Також було уражено інфраструктуру ТОВ "Антена", яка надає послуги значній кількості органів російської влади та комерційним підприємствам, що пов'язані з веденням війни проти України. Про це повідомили джерела 24 Каналу в ГУР.

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Яка інфраструктура потрапила під кіберудар

В Головному управлінні розвідки розповіли, що зокрема було затерто конфігурації на 598 мережевих комутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) головного провайдера та 389 пристроїв в суб-провайдера, які надавали доступи до всесвітньої мережі клієнтам компаній.

Внаслідок атаки вдалось викачати бази всіх клієнтів провайдера з ПІБ, телефонами, адресами та паспортними даними.

Кібератака зупинила надання послуги інтернет та цифрового телебачення в Іванівській області Росії для понад 13 тисяч користувачів.



Йдеться зокрема про:

ООО Спецсервис Поликор (виконує державне оборонне замовлення)

⁠РЭО ГИБДД МО МВД России

ООО Теплосетевая компания

ОЛРР УМВД

⁠Горгаз

Рыбнадзор

Государственное предприятие Кинешемская городская электросеть

⁠УГХ Администрация

заправки Лукоил

ООО СвязьПроектСтрой

⁠РОСИНКАС Банка России

МО МВД России "Кинешемский"

⁠ООО Регион-Авто

ООО Груз Сервис

Администрация ГО кинешма

Администрация Городская Дума

Председатель Контрольной Счетной Комиссии

⁠Единая Россия

Общественная Приемна Единой России

ЖД вокзал

Тепловые сети

МУП Водоканал

ИП Козлов Д.В Электронный город

⁠ООО Регионинфросистема – Иваново

ООО Иваново СДЭК

Управление ФСБ

⁠ООО ПрофГаз

В ГУР здійснили кіберудар по російській інфраструктурі / Фото: Головне управління розвідки

ГУР МОУ продовжує процес системного демонтажу мережевої інфраструктури держави-агресора. Очікуйте новин, поки в Росії ще існує зв'язок зі Всесвітньою мережею,

– зазначив співрозмовник 24 Каналу в розвідці.

До слова, кіберфахівці Головного управління розвідки не вперше атакують російську мережеву інфраструктуру. Зокрема 24 серпня, в День Незалежності, ГУР атакувало російських провайдерів, топсервіси та заблокувало десятки ресурсів промислових об'єктів Росії.