В Одеській області на честь воїнів ГУР назвали населений пункт
На честь воїнів ГУР МО України назвали населений пункт на Одещині. Так, ідеться про те, що село Першотравневе перейменували на Гурівське.
Його перейменували у межах процесу деколонізації. Про це пише 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
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На честь воїнів ГУР Міноборони назвали населений пункт
На честь воїнів ГУР МО України у межах процесу деколонізації у Роздільнянському районі на Одещині село Першотравневе перейменували у Гурівське,
– ідеться в повідомленні.
В пресслужбі ГУР зазначили, що відповідне рішення ухвалили з метою відзначення важливого внеску української спецслужби у захист національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності нашої держави та вшанування звитяг воєнних розвідників.
Там вказали, що у роз'ясненні Інституту Національної пам’яті України зазначено, що під час повномасштабної війни з Росією воїни ГУР виконують комплекс складних завдань – від стратегічної розвідки до бойових операцій зі звільнення українських земель, а також спеціальних місій на окупованих територіях та в тилу ворога, які підривають воєнний потенціал держави-агресора.
"Висловлюємо вдячність Верховній Раді України, команді Інституту національної пам'яті України та місцевій громаді Гурівського за важливе рішення та відзначення у топоніміці подвигу воїнів ГУР", – додали там.
В пресслужбі ГУР додали, що назва Гурівське, яка вшановує державницький чин Воєнної розвідки України є невипадковою для Одещини. Там наголосили, що назва символізує тяглість історичних традицій у творенні національних спецслужб.
В Головному управлінні розвідки зазначили, що, наприклад, саме в Одесі 1886 року народився видатний військовий діяч часів Української революції 1917-1921 років, генерал-хорунжий Армії Української Народної Республіки, один із організаторів військової спецслужби Державного Центру УНР в екзилі Всеволод Змієнко (1886-1938).