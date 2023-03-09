Скільки "Кинджалів" ще залишилось у Росії: дані української розвідки
Росія вночі 9 березня завдала масованого ракетного удару по Україні. Окупанти використали гіперзвукові ракети типу "Кинджал", яких у ворога не так багато.
Окупанти виступили по Україні відразу 6 ракет "Кинджал", які здатні нести літаки МіГ-31К. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що цих ракет у Росії не так багато, як інших, пише 24 Канал.
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Росія має близько 40 ракет типу "Кинджал"
Юсов зауважив, що інтервали між ворожими обстрілами збільшилися, і найближчим часом ворогу навряд чи вдасться відновити попередню інтенсивність атак.
Якщо ми говоримо про "Кинджали", то мова про десятки. Цього озброєння (у Росії – 24 Канал) не так багато, як застарілих систем С-300, яких у них тисячі. Тут ідеться, скажімо, про понад 40,
– сказав Юсов.
За його словами, російські запаси багатьох видів ракетних озброєнь "критично низькі", й інтервал між обстрілами у місяць пов'язаний з тим, що росіяни намагаються надолужити витрати боєприпасів через виробництво, але виробляти в належній кількості вони не можуть.
"Калібрів" у них залишилося 7% від кількості (що була – 24 Канал) на початку повномасштабної агресії. Не можуть вони (надолужити – 24 Канал) навіть через виробництво ті витрати", – заявив Юсов.
Представник ГУР МО зазначив, що російські військові під час удару по Україні використали місячний обсяг виробництва ракет.
"Його (сьогоднішній обстріл – 24 Канал) не можна назвати безпрецедентним, хіба що через кількість використаних "Кинджалів" – вона найбільша поміж інших обстрілів. Але були і більш масовані ракетні удари, й інтервали між ними були значно менші", – сказав Юсов.
Масована атака 9 березня: що відомо
- Російські війська вночі здійснили масований ракетний обстріл України. Були зафіксовані обстріли в Києві, Житомирі, Одесі, Харкові, Львівській та Дніпропетровській областях.
- У столиці повідомляється про трьох постраждалих, а у Львівській області п'ятеро людей загинули під час обстрілу житлового району. Також була зафіксована одна загибель та дві поранені в Дніпропетровській області.
- За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, російська армія випустила 81 ракету різного типу на територію України, включаючи шість "Кинджалів" та 20 "Калібрів". Також було зафіксовано вісім випадків запуску ударних безпілотників Shahed-136/131.