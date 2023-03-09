Скільки "Кинджалів" ще залишилось у Росії: дані української розвідки

Росія вночі 9 березня завдала масованого ракетного удару по Україні. Окупанти використали гіперзвукові ракети типу "Кинджал", яких у ворога не так багато.

Окупанти виступили по Україні відразу 6 ракет "Кинджал", які здатні нести літаки МіГ-31К. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що цих ракет у Росії не так багато, як інших, пише 24 Канал.

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Росія має близько 40 ракет типу "Кинджал"

Юсов зауважив, що інтервали між ворожими обстрілами збільшилися, і найближчим часом ворогу навряд чи вдасться відновити попередню інтенсивність атак.

Якщо ми говоримо про "Кинджали", то мова про десятки. Цього озброєння (у Росії – 24 Канал) не так багато, як застарілих систем С-300, яких у них тисячі. Тут ідеться, скажімо, про понад 40,

– сказав Юсов.

За його словами, російські запаси багатьох видів ракетних озброєнь "критично низькі", й інтервал між обстрілами у місяць пов'язаний з тим, що росіяни намагаються надолужити витрати боєприпасів через виробництво, але виробляти в належній кількості вони не можуть.

"Калібрів" у них залишилося 7% від кількості (що була – 24 Канал) на початку повномасштабної агресії. Не можуть вони (надолужити – 24 Канал) навіть через виробництво ті витрати", – заявив Юсов.

Представник ГУР МО зазначив, що російські військові під час удару по Україні використали місячний обсяг виробництва ракет.

"Його (сьогоднішній обстріл – 24 Канал) не можна назвати безпрецедентним, хіба що через кількість використаних "Кинджалів" – вона найбільша поміж інших обстрілів. Але були і більш масовані ракетні удари, й інтервали між ними були значно менші", – сказав Юсов.

Масована атака 9 березня: що відомо