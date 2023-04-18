"Яструбів" отримали, наступні "соколи", – ГУР про поповнення авіапарку

Україна продовжує закликати міжнародних партнерів надати нам винищувачі F-16. У ГУР МО вирішили нагадати про те, показавши у роботі легендарний гелікоптер Black Hawk – "Чорний яструб".

У розвідувальному управлінні також розуміють, що для здобуття перемог нашій державі необхідні багатоцільові винищувачі F-16. Їх наші пілоти опанують так само віртуозно, як представники ГУР МО, які розсікають небом України на гелікоптерах Black Hawk.

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F-16 – наступна ціль

Наступна ціль — F-16. "Яструбів" отримали. На черзі – "соколи". Працюємо,

– кажуть у ГУР МО.

Власне, гелікоптери Black Hawk – "Чорні соколи". А F-16 Fighting Falcon – "Бойовий сокіл". Саме цих "бойових соколів" нам надзвичайно не вистачає в авіапарку.

Зауважимо, що ГУР МО напередодні на одному з напрямків провів чергові тренування. Власне, під час них і використовувався американський гелікоптер Black Hawk.

ГУР МО показав у дії американський Black Hawk / Фото ГУР МО

"Спецпризначенці відпрацювали десантування бойових груп на поле бою, евакуацію, висадку з десантних тросів, а також нічні польоти, – кажуть у ГУР МО.

За словами бійців, а також пілотів вертольота, ця "пташка" суттєво перевершує радянські Мі-8 та Мі-24 практично за всіма характеристиками.

До слова, Словаччина вже передала Україні всі 13 обіцяних багатоцільових винищувачів четвертого покоління МіГ-29. Нова партія, про передачу якої розповіли 17 квітня, містила 9 повітряних суден. Вони прибули наземним шляхом, а попередні чотири – власним ходом.

Тим часом робота над передачею Україні F-16 триває. Напередодні Валерій Залужний зустрівся зі своїм французьким колегою Тьєрі Бюркаром.

Обговорювали винищувачі F-16

Зустріч відбулася у столиці України. Під час неї головнокомандувач українського війська повідомив, що начальник Об'єднаного штабу Збройних сил Франції відвідав Київ уперше. За словами Залужного, цей візит – "чіткий сигнал підтримки України".

Він також ознайомив свого французького колегу з ситуацією на фронті. Детальніше акцентував на потребі нашої держави в артилерійських снарядах інших боєприпасах, засобах ППО та винищувачах F-16.