Росія планує розкрити дані співробітників ГУР під час нової ІПСО проти України, – розвідка

Росіяни готують нову інформаційно-психологічну операцію проти України. За 15 мільйонів доларів ворог хоче досягнути аж 3 цілі.

Так, за даними ГУР МО України, російські спецслужби готують ІПСО, спрямовану на дискредитацію військового керівництва нашої держави, зокрема проти української Воєнної розвідки.

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ІПСО діятиме на території України та за кордоном

На реалізацію нової масштабної кампанії проти України росіяни виділили 15 мільйонів доларів.

Агентура російських чекістів уже отримала вказівки організувати оплачуване виготовлення та поширення у медіапросторі України і західних держав відповідних матеріалів,

– повідомили у ГУР.

У розвідці зазначили, що мовиться про низку статей та "фільмів". Також ворог планує розкрити дані співробітників ГУР МО України, залучених у координації бойової роботи спеціальних підрозділів Сил безпеки і оборони України.

ГУР назвало мету ворога

У ГУР повідомили, що метою чергової інформаційної атаки Росії є:

дискредитація українських бойових спецпідрозділів, їхніх офіцерів та співробітників;

блокування роботи відомств, які розробляють і виконують бойові та спеціальні завдання проти Москви;

створення в Україні ще одного фактору суспільної напруги.

До слова, нещодавно у Сухопутних військах повідомили, що Росія готує нові ІПСО, спрямовані на дискредитацію працівників поліції та ТЦК. Зокрема ворог організовує зйомки про конфлікти ТЦК з громадянами на окупованих територіях.

У Сухопутних військах додали, що значна частина контенту в соцмережах, де зображені службовці ТЦК та конфлікти з ними – "продукти ворожих підрозділів інформаційних операцій".