Новий туристичний сезон нас порадує, – ГУР про деокупацію Кінбурнської коси
Сили оборони України продовжують вживати заходів щодо визволення з-під окупації Кінбурнської коси. В українській розвідці спрогнозували, коли синьо-жовтий стяг повернеться на косу.
Представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що Кінбурнська коса може перейти під контроль Сил оборони України до початку туристичного сезону.
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ГУР МО активно працює над деокупацією Херсонщини
За його словами, Головне управління розвідки Міноборони зараз активно працює над деокупацією лівого берега Дніпра у Херсонській області.
Новий туристичний сезон нас порадує,
– сказав Андрій Юсов.
Також в ефірі прозвучало, що зараз українською розвідкою багато роботи проводиться для деокупації захоплених російськими військами частин Херсонської і Запорізької областей.
Яка ситуація на Кінбурнській косі
- Кінбурнська коса – це єдина територія у Миколаївській області, яка все ще тимчасово окупована росіянами. У ЗСУ інформували, що для деокупації Кінбурнської коси потрібні ще деякі зусилля.
- Найчастіше росіяни атакують наших військових у районі Кінбурнської коси з ракетних систем залпового вогню, а також б'ють "Шахідами" та артилерією.
- Наші прикордонники розповіли, що на косі розташовані підрозділи Росії, а саме донські "казаки". За даними наших бійців, окрім особового складу, окупанти мають броньовану техніку, "Тигри", "Урали".
- Сили оборони постійно відпрацьовують по окупантах на Кінбурнській косі. Однак роботу нашим воїнам щодо визволення коси ускладнює погана погода, а також впевненість щодо відсутності там цивільних.