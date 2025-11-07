Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на блогера та політичного експерта Олексія Голобуцького.

Для чого співпраця ГУР та Могилянки?

Як зауважив Олексій Голобуцький, Україні давно не вистачало взаємодії Сил оборони з інтелектуально-освітньою сферою.

Хто посперечається з тим, що у країні, яка веде повномасштабну війну та хоче її виграти, ворога мають вивчати розвідники та науковці? Тому порадувала новина про те, що ГУР та Києво-Могилянська академія починають стратегічне партнерство та співпрацю з дослідження Росії,

– зазначив він.

Експерт висловив певність, що це партнерство буде дуже ефективним. Голобуцький зауважив, що Головне управління розвідки – найбільш інтелектуальна структура в Силах оборони України. Разом з цим Києво-Могилянська академія – один з найпрогресивніших університетів з сильною гуманітарною базою.

"Буданов розуміє, що Україна повинна дивитися в майбутнє війни кваліфікованим поглядом – вивчати й прогнозувати ворога. А ворог, на жаль, сильний, і він постійно змінюється та адаптується", – вказав Олексій Голобуцький.

ГУР може запропонувати унікальну та актуальну інформацію про противника, а Могилянка – додаткову експертність. Симбіоз цього повинен дати сильні результати.

Блогер підкреслив, що хоч ми і воюємо з Росією, проте замало знаємо про нашого ворога. Натомість глибоке вивчення російського суспільства, інституцій, методів пропаганди посилить нашу обороноздатність.

Буданов це усвідомлює, як, мабуть, ніхто в країні, тому прагне, щоб наука працювала разом із розвідкою. Окремий респект за спільні освітні заходи ГУР та Могилянки – висококласні кадри розвідці потрібні, і Буданов знає, звідки їх залучати,

– констатує експерт.

За словами Голобуцького, багато українців звикли недооцінювати ворога. Однак Росія має чимало сильних сторін – від старої імперської традиції довгострокової роботи до тісної взаємодії військових з науковими центрами.

"Так було за часів імперії й СРСР, і так відбувається зараз. На жаль, ми тут відстаємо. Тож час наздоганяти й перевершувати. Дуже важливий крок у цьому напрямку сьогодні робить ГУР", – резюмував політолог.