ГУР опублікувало список російських розвідників, які скоюють воєнні злочини
Джерело:ГУР
Головне управління розвідки України опублікувало список військових 54 центру підготовки розвідувальних підрозділів Росії. Вони одні з тих, що скоюють воєнні злочини.
Свої злодіяння вони чинять проти українців. Список конкретних імен можна переглянути тут.
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Що відомо про злочинців
Особовий склад 54 центру підготовки розвідувальних підрозділів дислокується у військовій частині Росії номер 90091.
Вона розташована у Республіці Північна Осетія – Аланія, місто Владикавказ.
Серед російських військових злочинців зустрічаються різні звання. Зокрема, підполковники, майори, капітани, лейтенанти та інші.
У ГУР наголошують, що всі військові злочинці постануть перед судом будуть притягнуті до відповідальності.
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