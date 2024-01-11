ГУР отримало секретні дані про виробника дронів для Росії: як Україна їх використає

Українська розвідка отримала чимало інформації про підприємство, яке виробляє безпілотники для Росії. В ГУР МО публічно прокоментували цю новину та пояснили користь від секретних даних.

Представник ГУР МО Андрій Юсов назвав отримання даних про виробника БпЛА для окупантів великим успіхом для України. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

До теми Українська розвідка отримала доступ до секретних даних про військові розробки росіян

Що розповів Юсов

Юсов зазначив, що операція проводилася спільно з представниками громадянського суспільства, зокрема небайдужими патріотичними блогерами. Її результати є серйозним здобутком. Представник ГУР МО висловив подяку людям, які допомагали. Він підтвердив, що дійсно мовиться про 100 гігабайтів інформації.

За його словами, ці дані можна використати у багатьох напрямках. У матеріалах зокрема є інформація про безпілотник "Орлан" та засоби РЕБ противника. Інформація допоможе у протидії ворожим засобам ураження. Також український оборонно-промисловий комплекс може запозичити деякі прийоми, за умови, якщо там буде що запозичувати.

Представник ГУР МО також зауважив, що виробництво цих дронів передбачає конкретну номенклатуру комплектуючих. Причому не тільки російського виробництва, а й імпортних.

А це означає відстеження ланцюжків постачання і відповідно зрив цих ланцюжків у майбутньому, зокрема через посилення санкційної політики,

– пояснив Юсов.

Він зауважив, що частина отриманої інформації буде цікава західним партнерам України. Юсов наголосив, що дані будуть корисними для посилення безпеки й оборони.

Інші заяви Юсова