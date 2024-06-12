У ГУР підтвердили ураження двох ворожих Су-57: скільки у Росії ще таких винищувачів

Під час атаки аеродрому "Ахтубінськ" 8 червня було уражено російські винищувачі Су-57. Наразі ГУР МО розкрило актуальні деталі стосовно цих літаків.

Так, Україні вдалося уразити відразу два російських винищувачі Су-57. Про це в етері телемарафону розповів речник Головного управління розвідки Андрій Юсов, передає 24 Канал.

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Скільки Су-57 має Росія

Андрій Юсов розповів, що Росія протягом тривалого часу намагалася вивести подібні винищувачі на постійне виробництво, проте ці терміни постійно переносили. Тому, кількість таких Су-57, ймовірно, надто мала.

Мова йде про поштучні примірники, екземпляри та штучне виробництво до десятка. Власне, ворог намагався максимально приховувати та завищувати характеристики даного винищувача називаючи його винищувачем 5-го покоління, проте стосовно цього є сумніви,

– стверджує речник ГУР МО.

За його словами, Су-57 так і не перетинали лінію українського повітряного простору, адже боялись зазнати втрат та роботи українських Повітряних сил, засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

Втім, як пояснив Юсов, ця "гордість російських повітряних сил" активно використовувалася у терористичних атаках по українських цивільних об'єктах та інфраструктурі. Тому, їхнє знищення було цілком справедливим.

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