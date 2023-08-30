У ГУР підтвердили знищення чотирьох Іл-76 під час атаки на Псков: ще кілька було ушкоджено
Спершу ЗМІ повідомили, що дрони атакували аеродром у Пскові, внаслідок чого було пошкоджено 4 вантажні літаки Іл-76. Згодом це підтвердили в Головному управлінні розвідки.
У ніч проти середи, 30 серпня, у Росії було неспокійно. Зокрема, безпілотники атакували Псков. У коментарі 24 Каналу спікер ГУР Андрій Юсов констатував, що успішно було знищено 4 вантажні літаки. Однак цим все не обмежилось.
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ГУР причетне до атаки на Псков
За словами Юсова, окрім чотирьох знищених Іл-76, було ушкоджено декілька інших літаків. Скільки саме – станом на 12:20, 30 серпня неможливо сказати. Наразі це з'ясовує розвідка.
Водночас джерела 24 Каналу повідомляють, що цей удар по аеропорту в Пскові був спецоперацією ГУР. Вочевидь, можна загалом підсумувати, що пройшла вона успішно.
Як палали російські Іл-76 на аеродромі в Пскові: дивіться відео
Зверніть увагу! Іл-76 є радянськими важкими військово-транспортними літаками. Як пишуть ЗМІ, не виключено, що їх використовували загарбники для транспортування з Ірану дронів-камікадзе типу "Шахед". Вартість одного такого авіасудна становить приблизно 86 мільйонів доларів.
Як не дивно, російські пропагандисти підтвердили атаку на аеродром у Пскові, однак поспішили запевнити, що ураження нібито "часткові".
Де розташований аеродром, який атакували безпілотники ГУР: дивіться на карті від Google maps
Інші негаразди, які спіткали окупантів
- Власне, у ніч проти 30 серпня було неспокійно у Тульській, Брянській, Калузькій, Орловській, Московській областях та, як ми згадували, у Псковському регіоні.
- Ці території ворожої держави були під прицілом безпілотних літальних апаратів. Вибухи лунали протягом усієї ночі – у місцевих була паніка.
- Зокрема, на території деяких аеродромів росіяни змушені були ввести план "Ковьор". Він передбачає закривання повітряного простору.