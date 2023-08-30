У ГУР підтвердили знищення чотирьох Іл-76 під час атаки на Псков: ще кілька було ушкоджено

Спершу ЗМІ повідомили, що дрони атакували аеродром у Пскові, внаслідок чого було пошкоджено 4 вантажні літаки Іл-76. Згодом це підтвердили в Головному управлінні розвідки.

У ніч проти середи, 30 серпня, у Росії було неспокійно. Зокрема, безпілотники атакували Псков. У коментарі 24 Каналу спікер ГУР Андрій Юсов констатував, що успішно було знищено 4 вантажні літаки. Однак цим все не обмежилось.

Дивіться також Пошкоджені літаки, закриті аеропорти та зграї БпЛА: що відбувалось у Росії вночі 30 серпня

ГУР причетне до атаки на Псков

За словами Юсова, окрім чотирьох знищених Іл-76, було ушкоджено декілька інших літаків. Скільки саме – станом на 12:20, 30 серпня неможливо сказати. Наразі це з'ясовує розвідка.

Водночас джерела 24 Каналу повідомляють, що цей удар по аеропорту в Пскові був спецоперацією ГУР. Вочевидь, можна загалом підсумувати, що пройшла вона успішно.

Як палали російські Іл-76 на аеродромі в Пскові: дивіться відео

Зверніть увагу! Іл-76 є радянськими важкими військово-транспортними літаками. Як пишуть ЗМІ, не виключено, що їх використовували загарбники для транспортування з Ірану дронів-камікадзе типу "Шахед". Вартість одного такого авіасудна становить приблизно 86 мільйонів доларів.

Як не дивно, російські пропагандисти підтвердили атаку на аеродром у Пскові, однак поспішили запевнити, що ураження нібито "часткові".

Де розташований аеродром, який атакували безпілотники ГУР: дивіться на карті від Google maps

Інші негаразди, які спіткали окупантів