У ГУР пояснили, чому Росія більше не завдає масованих ракетних ударів

Росіяни змінили тактику ракетних ударів. Вони не можуть здійснювати масовані атаки, тому намагаються обстрілювати комбінованими засобами.

Для прориву нашої ППО окупантам ефективніше завдавати масованих ударів. Про це розповів заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

До теми Масовані ракетні удари Росії відійшли у минуле, – ОК "Південь"

Загарбники почали комбінувати різні типи ракет. Зокрема, високоточні, старі Х-22, гіперзвукові "Кинджали", зенітні ракети С-300. Також росіяни стали активніше використовувати дрони, повітряні кулі для відволікання і розвідки нашої ППО.

Росія не може здійснювати масовані атаки

Розвідка зазначає, що Росія тепер не може випускати за одну атаку 90 – 110 високоточних крилатих ракет, як було раніше.

Наразі окупанти накопичують засоби та намагаються завдати масованого удару, поєднуючи різні засоби ураження. Таким часом вони намагаються прорвати нашу ППО.

Однак українська ППО не стоїть на місці. Ми накопичуємо сили та засоби, насамперед для сухопутного угруповання.

Росіяни витрачали мільйони доларів

В ОК "Південь" також зазначали, що масовані ракетні удари відійшли в минуле. Тому що немає чим "масу" нарощувати.

Масовані ракетні удари росіян призвели до того, що витрати перевищили результати. Окупанти запускали ракети на мільйони доларів, а отримували максимум декілька днів без світла.