Україна контролює 90 – 100% своєї акваторії, а росіяни бояться бути ураженими, – ГУР
- Українські дрони змінили ситуацію в Чорному морі, витіснивши російський флот до його пунктів базування.
- Україна контролює 90 – 100% своєї акваторії; Magura V7 не має аналогів у світі та викликає паніку в російських військових.
Українські дрони змінили військову ситуацію в Чорному морі, змусивши ворожі кораблі діяти обережніше та посилити захист. Чорноморський флот Росії витіснили до його пунктів базування.
Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу "Страх росіян у Чорному морі та новий етап морських боїв: на що здатні дрони Magura V7". У середу, 14 травня, у Києві презентували новітні моделі морських безпілотників.
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Росія боїться діяти у відкритому морі
За словами розробників, дрон-ракетоносець Magura V7 не має аналогів у світі. Українська інновація вже змінила хід цієї війни.
На сьогодні ми можемо впевнено казати, що ГУР МО та Group 13 витіснили Чорноморський флот Росії до пунктів базування. Вони бояться діяти у відкритому морі,
– підкреслив речник Андрій Юсов.
Україна контролює свою акваторію на рівні 90 – 100%, тоді як ворог виходить лише на 20 морських миль і боїться бути враженим навіть на відстані 200 – 300 кілометрів.
Коли "Магура" виходить у море, ми бачимо паніку в лавах ворога. Аналіз фото й відео підтверджує це. Це дрон майбутнього,
– додали в ГУР.
Довідка: Magura V7 – морський дрон, здатний виконувати широкий спектр операцій: протиповітряні удари, патрулювання, забезпечення спостереження та радіоелектронної боротьби, знищення кораблів і повітряних цілей противника, а також участь у рятувальних операціях.
Нагадаємо, на початку травня Росія втратила одразу 2 військові літаки за добу. Ліквідація Су-30 стала першим у світі знищенням бойового літака морським дроном.