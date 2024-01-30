Українська кібератака "поклала" сервер спецзв’язку міністерства оборони Росії: які наслідки
Джерело:ГУР МО
Фахівці ГУР провели кібератаку. Завдяки розвідникам "ліг" сервер міністерства оборони Росії.
Кібератака з боку ГУР була проведена у вівторок, 30 січня. Російські окупанти використовували цей сервер для спецзв’язку.
Читайте також Забезпечував інтернетом адміністрацію Путіна: у Москві "зламався" провайдер держструктур Росії
Що відомо про наслідки
У результаті кібератаки припинився обмін між підрозділами міноборони Росії, які користувалися цим сервером. Сам сервер розташований у Москві.
Програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджене ФСБ Росії як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації. Відповідний софт встановлювали на різних стратегічних об’єктах державного сектору Росії, зокрема – військових,
– мовиться у повідомленні.
У ГУР зауважили, що кібероперація триває. Розвідка поділилася у соцмережах знайденими на сервері наказами та іншою ворожою документацією.
Наслідки кібератаки та знайдені дані / Фото ГУР
Що відомо про іншу кібероперацію
- Нещодавно ГУР МО провело успішну кібератаку на компанію IPL Consulting. Вона спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.
- Фахівці знищили всю ІТ-інфраструктуру компанії розміром у 60 терабайтів. У відомстві зауважили, що збитки виявилися для окупантів вкрай болючими.