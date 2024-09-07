ГУР провело спецоперацію в Росії, "привітавши" з Днем нашої розвідки, – джерела

Україна 7 вересня відзначає День воєнної розвідки. Головне управління розвідки вирішило "привітати" росіян зі святом.

Джерела 24 Каналу заявили, що багато інтернет-користувачів в Росії побачили листівку-привітання. На ній був напис: "Поздравляем Военную Разведку Украины – мудрий пануватиме над зірками".

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Що відомо про операцію ГУР

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України провели спецоперацію до Дня воєнної розвідки України. Вони оригінально привітали росіян, розмістивши на багатьох російських вебресурсах листівку з привітанням ГУР,

– заявили джерела.

Зокрема, її побачили щонайменше на декількох ворожих сайтах.

Джерела зауважили, що ця операція – продовження серії зламів ворожих веб-ресурсів та серверів, виведення з ладу інформаційних та інфраструктурних систем на території Росії.



ГУР провели операцію й на російських сайтах побачили картину-вітання для ГУР / фото джерел 24 Каналу

"Кіберпростір став ще одним фронтом у сучасній війні та фахівці ГУР вже готують нові операції", – анонсували джерела.

До речі, перед цим Головне управління розвідки здійснило атаку на мережеву інфраструктуру Росії. Зокрема, під ударом був "Лукойл", "Банк Росії" та органи російської влади.