ГУР разом з підпіллям підірвали в Росії воєнних злочинців

ГУР разом з підпіллям організували вибух біля КПП росгвардії у Єкатеринбурзі. Ворог зазнав втрат в живій силі та техніці.

У ГУР підтвердили, що потужний вибух, який 11 вересня пролунав у Єкатеринбурзі, – це їхня робота.

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Що відомо про операцію ГУР у Єкатеринбурзі

11 вересня ГУР МОУ у співпраці з представниками підпілля організували вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини, в якій базуються військовослужбовці росгвардії.

Партизани власноруч виготовили вибуховий пристрій уламкової дії загальною масою 6 кілограмів та непомітно розмістили його біля КПП росгвардійців.

В результаті детонації був підірваний ворожий особовий склад, пошкоджень зазнала автомобільна техніка російських злочинців,

– повідомили у ГУР.

У розвідці зазначили, що це "акт відплати", оскільки ця військова частина причетна до організації катівень на окупованих територіях України.

Росіяни навіть підіймали гелікоптер

З даними ГУР, для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули російські спецслужби та карети швидкої допомоги. Крім цього, для медичної евакуації росіяни підіймали у повітря гелікоптер.

Водночас цікаво, що російська влада ніяк не коментувала ситуацію та навіть не пояснила місцевим жителям, що відбулося. Антитерористична комісія Свердловської області того дня лиш лаконічно заявила про "нейтралізацію загрози", однак жодних деталей містянам не надала.

Окупанти ліквідовують наслідки вибуху: фото з телеграм-каналу ГУР

У ГУР МО нагадали, що "за кожен воєнний злочин неодмінно буде справедлива відплата".