ГУР розкрило імена російських археологів, які нищать Херсонес і вивозять артефакти з Криму

Українська розвідка встановила особи російських діячів, які керують незаконними розкопками на території окупованого Криму. Загарбники цілеспрямовано руйнують античні пам'ятки та вивозять знайдені історичні цінності.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, на порталі War&Sanctions з'явилися профілі п'ятьох осіб, безпосередньо причетних до нищення та мародерства культурної спадщини в окупованому Криму. Йдеться про масштабні незаконні земляні роботи на території пам'ятки ЮНЕСКО "Херсонес Таврійський" та стародавнього міста Мірмекій біля Керчі.

Хто керує знищенням Херсонеса Таврійського?

Розвідники встановили детальні дані чотирьох кураторів так званого історико-археологічного парку "Новий Херсонес", який російські окупанти відкрили влітку 2024 року. Спорудження цього музейно-храмового комплексу під патронатом російських військових та РПЦ призвело до незворотного руйнування древнього поліса.

До цього злочину безпосередньо причетні:

Наталія Соловйова – директорка Центру рятувальної археології Інституту історії матеріальної культури РАН, яка забезпечувала так зване наукове покриття бульдозерного нищення пам'ятки;

– директорка Центру рятувальної археології Інституту історії матеріальної культури РАН, яка забезпечувала так зване наукове покриття бульдозерного нищення пам'ятки; Іван Єсін – очільник російського фонду "Моя історія", один із головних організаторів забудови Херсонеса;

– очільник російського фонду "Моя історія", один із головних організаторів забудови Херсонеса; Максим Жукалов – заступник окупаційного губернатора Севастополя, який відповідав за легалізацію будівництва;

– заступник окупаційного губернатора Севастополя, який відповідав за легалізацію будівництва; Лариса Шепко – російська науковиця та професорка, причетна до незаконних розкопок і приховування руйнувань.

Куратори так званого історико-археологічного парку "Новий Херсонес" / Скриншот з порталу War&Sanctions

Крадіжка артефактів та вивезення здобичі

Окремий блок розслідування ГУР присвячений грабунку античного міста Мірмекій на березі Керченської протоки. Ще однією фігуранткою бази War&Sanctions стала Надія Міліхіна – заступниця керівника незаконної археологічної експедиції Державного Ермітажу в Криму.

Сам очільник цієї експедиції, російський археолог Олександр Бутягін, раніше вже отримав офіційну підозру від українських правоохоронців за порушення звичаїв війни. Наприкінці 2025 року його затримали в Польщі за запитом України, однак навесні 2026 року Варшава передала науковця Москві в межах великого обміну ув'язненими.

Надія Міліхіна та Олександр Бутяєв / Фото з порталу War&Sanctions

Які культурні цінності вже вивезли росіяни?

Під час варварських розкопок у Мірмекії загарбники привласнили та незаконно вивезли щонайменше 14 унікальних культурних цінностей. Серед викраденого майна українська розвідка виділяє:

Рідкісну античну монету боспорського царя Савромата II, викарбувану у другому столітті нашої ери;

Чорнолаковий канфар (давньогрецьку посудину для вина), який датується четвертим століттям до нашої ери;

Цінні керамічні вироби та артефакти античної доби.

Українські спецслужби наголошують, що фіксація кожного злочину проти національної спадщини триває, а зібрані дані передаються для притягнення винних до міжнародної відповідальності та розширення санкційних списків.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія може знищити історичну пам'ятку "Стародавнє місто Таврійський Херсонес та його хора", яка з липня 2023 року внесена до списку об'єктів всесвітньої спадщини.