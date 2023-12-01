Питання було вирішене: в ГУР розповіли, чи можна було уникнути війни з Росією

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже майже два роки. У ГУР розповіли, чи був варіант, коли цього можна було уникнути.

Представник ГУР Міноборони висловив думку, що питання російської війни в Україні було вирішено давно. За його словами, це сталося ще тоді, коли Україна кинула виклик імперії й заявила про бажання бути незалежною.

Дивіться також Ми повернемо Крим, скільки б часу це не зайняло, – розвідники ГУР

Питання світової безпеки

Юсов переконаний, що початок війни в Україні – це питання для всього світу та його безпеки.

Це відбулося не 2014 року і не 1991-го, а значно раніше. Питання війни власне було вирішено,

– наголосив він.

Розвідник висловив сподівання, що це – фінальна фаза війни Росії проти України та після неї ми "будемо рухатись без російських гир на ногах".

Також він зазначив, що Росія ніколи не була миролюбним сусідом. Юсов сказав, що Україна та Росія були ворогами десятки років. За його словами цей конфлікт – екзистенційний.

Як можна було уникнути цієї війни? Просто відмовитись від права на існування,

– наголосив представник ГУР МО.

У ГУР розповіли, чого чекати від росіян на фронті