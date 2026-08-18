В ГУР розповіли про плани Кремля на 2026 рік

Заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький сказав, чи бажає Росія закінчити війну. Також він назвав плани ворога до кінця 2026 року.

Про це Скібіцький розповів у інтерв'ю "РБК-Україна".

Що сказали у ГУР?

За словами розвідника, аналітики ГУР МО України у своєму аналізі доходять до висновків, що на фронті немає жодних ознак, які б свідчили про готовність Росії припинити вогонь та розпочати мирні переговори.

Заступник начальника ГУР заявив, що до кінця цього року жодних домовленостей та підписання мирної угоди не буде.

Путін хоче досягти тих цілей, які він поставив перед собою – це насамперед Донецька та Луганська області,

– сказав Скібіцький.

Він зазначив, що російський генштаб планує у 2026 році захопити всю Донецьку область.

До слова, в ГУР також повідомили, що наразі ознак готовності Росії до нового наступу на Київщину чи Чернігівщину, – немає. Проте, за словами Скібіцького, ймовірність такої операції буде залежати від внутрішніх факторів у країні-агресорці.