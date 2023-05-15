Хто причетний до падіння російської авіації у Брянській області: у ГУР назвали ім'я
У суботу, 13 травня, в Брянській області Росії стався справжній "літакопад". У цей день армія окупантів втратила винищувачі Су-34, Су-35 та три вертольоти.
Цю подію в ефірі телемарафону прокоментував представник ГУР МО України Андрій Юсов. Він розповів, хто міг бути причетний до ліквідації російської авіації.
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Про кого мовиться
Насамперед до цієї ситуації доклався сам Путін, коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Не було б цього вторгнення – не падали б літаки,
– наголосив Юсов.
Представник розвідки додав, що можна й далі поширювати алегорії про порушення норм пожежної безпеки і паління. За його словами, пілоти, можливо, палили цигарки в самих кабінах вертольотів.
"Є офіційні заяви про те, що відповідальність за це несуть російські засоби протиповітряної оборони. Головне, що вони (літаки – 24 Канал) падають і будуть падати далі", – сказав представник ГУР.
Нагадаємо, що російська пропаганда вже почала розганяти інформацію, що до падіння причетні російські партизани. Ба більше, у Брянській області нібито вже розпочали на них полювання.
Що передувало
- В російському місті Клинці, що у Брянській області, по обіді 13 травня впав російський гелікоптер Мі-8. На відео, що опубліковано в мережі можна побачити, що вертоліт кілька хвилин кружляв у небі, перш ніж впасти у приватному секторі. Пілоти Мі-8 загинули.
- Згодом у телеграм-каналах повідомили про падіння ще одного вертольота – в селищі Сурецький Мураха Клинцівського району. Під час його падіння уламками пошкоджено дахи будівель. Екіпаж загинув. Є й постраждала – 51-літня жінка, що була на вулиці під час падіння повітряного судна.
- Ба більше, цього ж дня розбився славнозвісний російський винищувач Су-34 і також у Брянській області. Падаючи, він залишав шлейф чорного диму. Екіпаж літака загинув. Також у Брянській області впав ще й Су-35.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат 15 травня розповів, що доля 3 вертольота, що кружляв над Брянською областю, залишається невідомою. Ймовірніше за все, його також ліквідувала власна ППО.