Не тільки удари по нафтобазах: у ГУР розповіли, як іще борються з російським ВПК

Представник ГУР МО Вадим Скібіцький повідомив, що розвідники завдають по військово-промисловому комплексу Росії "кінетичного та некінетичного" впливу. Маються на увазі не тільки безпосередні влучання по складах і нафтобазах, але й інші дії.

24 Канал з посиланням на ГУР розкаже деталі. Нещодавно відомство взяло участь в операції зі знищення ворожої логістики на Півдні. Було знищено поїзд із 40 цистернами пального.

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Що робить ГУР для боротьби з військовою машиною Росії

Українські розвідники накладають на ворога так звані вторинні санкції. Вони спрямовані на постачання іноземних деталей до Росії через треті країни, компанії та інші непрямі схеми поставок.

І це відчутно впливає, адже обсяги постачань іноземних складових знижуються. А саме такі складові росіяни використовують, щоб виробляти озброєння.

Під некінетичним впливом на російський ВПК розуміють дії у кіберсфері та інформаційній сфері. Скібіцький зауважив, що без впливу неможливо зупинити виробництво.

А от кінетичний вплив – це знищення арсеналів та військових складів агресора. Що, звісно, потребує сил і засобів потужної дії.

Зверніть увагу! Головне управління розвідки збирає інформацію про іноземні деталі в російській зброї. Ознайомитися з даними можна на порталі War&Sanctions.

Окрім цього, в ГУР перешкоджають постачанню виготовленої зброї безпосередньо до російських окупаційних військ.

Міжнародні санкції, які накладають на Москву різні країни, дієві. І їх треба тільки посилювати, оскільки завдяки санкціям до Росії зменшується потік комплектуючих.