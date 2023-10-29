Від "Київ за три дні" до збереження територій: у ГУР розповіли, як змінилась апетити Кремля

Росії довелося достатньо швидко зменшувати масштаби апетитів у війні проти України. Однак ворог все ще прагне знищити Україну та наш народ.

Представник ГУР МО Андрій Черняк в інтерв'ю 24 Каналу розповів, як росіяни змінювали плани під час повномасштабного вторгнення в Україну. За його словами, отримавши відсіч, росіяни перейшли від "Києва за три дні" до планів вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

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Росія намагається позбавити Україну підтримки союзників

Однак з виходом на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини в росіян також не склалося. Після цього, як каже Черняк, росіянам не залишилося нічого іншого, як зосередити сили на збереженні контролю над тимчасово окупованими територіями.

. Повне інтерв'ю Андрія Черняка про те, як змінювалися військові, політичні та економічні спроможності Росії, наскільки росіяни завищують цифри виробництва "Ланцетів" та "Шахедів", що з російською авіацією та мобілізаційними спроможностями

Представник ГУР МО зазначив, що для здобуття хоча б якоїсь проміжної перемоги Москва наразі всіма способами намагається зруйнувати єдність між Україною та західними партнерами. У такий спосіб росіяни хочуть позбавити Україну життєво важливої підтримки.

Росії треба 10 років на відновлення після втрат, які завдали ЗСУ

Черняк розповів, що Росія хоче заморозити війну, щоб накопичити сили. Водночас плани окупантів щодо знищення України не змінилися.

Ослаблений агресор прагне заморозити лінію фронту, щоб зібрати нову армію та накопичити озброєння, оскільки глобальний план Москви із завоювання України та знищення нашого народу не змінився, як і мета Кремля відреставрувати жахливу терористичну російську імперію,

– сказав він.

За оцінками представника розвідки, Росії потрібно орієнтовно 10 років, щоб "очухатись" та відновити наступальний воєнний потенціал, якого Росію позбавили ЗСУ. Однак Черняк наголосив, що Сили оборони України не дадуть окупантам цього шансу.

Росіяни, за словами Черняка, намагаються збільшити виробництво дронів та ракет для продовження атак на критичну інфраструктуру.

"Однак Сили Оборони проводять постійну роботу над сповільненням цього процесу. Так, третина підприємств ракетної галузі Росії перебуває у зоні досяжності невідомих безпілотників, що систематично атакують ці військові об'єкти", – резюмував він.