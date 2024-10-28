ГУР та рух опору підірвали залізничний міст у Бердянську, – джерела

У тимчасово окупованому Бердянську ГУР та місцевий рух опору провели успішну спецоперацію. Так, вдалося знищити залізничний міст, який російські окупанти використовували для перевезення військових вантажів.

Про це повідомили джерела 24 Каналу. Тепер окупанти матимуть проблеми з паливно-мастильними матеріалами, зброєю та боєприпасами, адже це возили залізницею.

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У Бердянську підірвали залізничний міст

Про кілька потужних вибухів у Бердянську місцеві мешканці повідомляли у соцмережах ввечері 27 жовтня. Як стало відомо зараз, внаслідок успішних диверсійних дій ГУР та місцевого руху опору був підірваний залізничний віадук (міст), розташований між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту.

Джерела 24 Каналу наголосили, що знищення мосту повністю паралізувало залізничне сполучення з Бердянськом і як наслідок неможливість довезення паливно-мастильних матеріалів, зброї та боєприпасів для окупаційних сил у тимчасово окупованому українському місті.

І хоча місцеві окупаційні ресурси та пропагандисти стверджують, що "всі мости стоять цілі", жодних фото нібито цілого мосту вони не демонструють,

– додали джерела.