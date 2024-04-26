ГУР спалило гелікоптер на аеродромі в Москві, – джерела

Окупанти втратили гелікоптер просто на своєму аеродромі. Про це повідомили джерела 24 Каналу в ГУР.

Гвинтокрили зазвичай лишаються трохи в тіні літаків, але це дуже важлива складова авіації. Гелікоптер менш вибагливий і може виконувати різноманітні завдання. Наприклад, непомітно підлетіти до ворога за допомогою так званого поземного лету або бриючого польоту. Такий видовищний політ днями показали в Сухопутних силах.

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Що відомо про знищення розвідниками гелікоптера в Росії

Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) спалило російський багатоцільовий гвинтокрил Ка-32, що знаходився на московському міжнародному аеродромі Остафьєво, який належить міністерству оборони країни-агресора.

Ка-32 виконував функції авіапідтримки армії загарбника. Він забезпечував логістичні потреби ворога та його операції з евакуації.

Це чергова зухвала операція Головного управління розвідки, яка свідчить: для України немає нічого неможливого. Наші розвідники здатні дістати ворога і в його логові. А ще спалення гвинтокрила має психологічний ефект. Окупанти боятимуться власної тіні і не будуть почуватися в безпеці навіть у столиці власної країни. Такі дії ГУР, безперечно, наближають нашу перемогу.

У ГУР розповіли деталі операції і показали відео

Аеродром належить міноборони Росії та експлуатується спільно з підприємством "Ґазпромавіа", що входить до структури ВАТ "Ґазпром". Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема – для підтримки операцій російської окупаційної армії,

– написали у відомстві.

Там уточнили: операція відбулася у ніч проти 26 квітня. А ще показали відео.

ГУР спалило гелікоптер Ка-32 у Москві: дивіться відео

У ролику спершу видно декілька гелікоптерів, потім помітно, як на одному з них розгоряється полум'я. Згодом у нічне московське небо здіймається стовп чорного диму.

Де розташований аеродром Остафьєво

Це один із п'яти міжнародних московських аеропортів. Він був створений як аеродром НКВС у 1934 році, пізніше його передали міністерству оборони. "Ґазпромавіа" реконструйовало це військове летовище і навіть відкрило для цивільних рейсів у 2000 році. Хоча Остафьєво позиціонує себе як міжнародний бізнес-аеропорт, усе ж він належить російському міноборони. Про це не слід забувати.

Де розташований аеродром Остафьєво в Москві: показуємо на карті

Остафьєво – це район Південного Бутова, однієї з околиць Москви.