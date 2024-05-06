ГУР уразило дроном Magura V5 швидкісний катер росіян у Криму, – джерело

Українські розвідники продовжують завдавати ударів по цілях росіян на окупованих територіях. Цього разу під прицілом був швидкісний катер ворога у районі бухти Вузька в Криму.

Джерела 24 Каналу підтвердили, що вночі проти 6 травня Головне управління розвідки Міноборони використало морський дрон Magura V5, аби уразити російський катер. Розташована бухта Вузька на заході Кримського півострова.

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Удар по швидкісному катеру ворога

Джерела також підтвердили ураження швидкісного катера у районі бухти Вузька тимчасово окупованого Криму. Це сталося у районі Чорноморського.

Російські телеграм-канали водночас стверджують, що в районі західного узбережжя півострова нібито знищено до 5 безекіпажних катерів України, заявляли при тому про атаку морських дронів нашої держави.

За інформацією кремлівських пабліків, метою для України були військові катери в одній із бухт у районі населеного пункту Чорноморське. Це цілкм збігається з інформацією про ураження ГУР швидкісного катера в цьому районі.

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