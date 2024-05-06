ГУР уразило дроном Magura V5 швидкісний катер росіян у Криму, – джерело
Українські розвідники продовжують завдавати ударів по цілях росіян на окупованих територіях. Цього разу під прицілом був швидкісний катер ворога у районі бухти Вузька в Криму.
Джерела 24 Каналу підтвердили, що вночі проти 6 травня Головне управління розвідки Міноборони використало морський дрон Magura V5, аби уразити російський катер. Розташована бухта Вузька на заході Кримського півострова.
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Удар по швидкісному катеру ворога
Джерела також підтвердили ураження швидкісного катера у районі бухти Вузька тимчасово окупованого Криму. Це сталося у районі Чорноморського.
Російські телеграм-канали водночас стверджують, що в районі західного узбережжя півострова нібито знищено до 5 безекіпажних катерів України, заявляли при тому про атаку морських дронів нашої держави.
За інформацією кремлівських пабліків, метою для України були військові катери в одній із бухт у районі населеного пункту Чорноморське. Це цілкм збігається з інформацією про ураження ГУР швидкісного катера в цьому районі.
Інші новини щодо Криму: актуальне
- Представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця використав дотепне зображення, щоб натякнути на майбутнє Керченського мосту. Його публікація в соцмережі X стала відображенням віри в те, що незаконна переправа між Кримом та Росією може бути знищене до кінця 2024 року. Сили оборони щонайменше два рази здійснювали підриви на мості від початку вторгнення.
- Згідно з повідомленням газети The New York Times, Україна отримала від США балістичні ракети ATACMS, які можуть бути використані для ударів по окупованому Криму. Відповідна зброя може долати відстань у близько 305 кілометрів. Її надання та можливе використання по цілях в Криму є частиною ширшої стратегії збільшення тиску на російські сили, що базуються на півострові.
- Голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив про будівництво Росією залізниці, яка має з'єднати Ростов-на-Дону з Кримом через окуповані території. Цей проєкт наближається до завершення і може створити нові виклики для України. Хоча Буданов висловив впевненість у здатності Сил оборони впоратися з цією загрозою.
- У ряді міст Криму вночі 4 травня пролунали вибухи. Власне, гучно було в Джанкої, Євпаторії, Первомайському, Красноперекопську та інших населених пунктах. Окупанти заявили про збиття до 17 ракет, наголошуючи на тому, що всі цілі – нібито ліквідовано.