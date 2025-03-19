Путіну краще погодитись на перемир'я: як удари по ворожій техніці в Криму можуть його примусити

Українська розвідка впродовж кількох днів завдала ударів по російській техніці у тимчасово окупованому Криму. За результатами атак було ліквідовано цілу низку ворожих радіолокаційних станцій.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що операції, які проводяться Силами оборони і безпеки, зокрема Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, мають системний характер. Головна їхня мета – зрозуміла: насамперед зменшувати потенціал окупантів, який ними використовується.

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ЗСУ цим можуть скористатися

Мусієнко зауважив, що також для України важливо створювати умови для проведення в майбутньому певних дій. Зокрема, щодо знищення воєнної інфраструктури ворога на окупованому Кримському півострові.

Крім того, Україна демонструє, що Росія мала б бути зацікавлена у тому, щоб піти на режим припинення вогню, який пропонують Вашингтон та Київ. Адже Україна має сили і засоби для того, щоб завдавати ударів по російських військових об'єктах. Це наш інструмент, наші спроможності і демонстрація того, на що ми здатні,

– підкреслив військовослужбовець ЗСУ.

Ще один важливий аспект наслідків цих атак – ураження дуже цінних і коштовних російських систем ППО, радарів до систем ППО, зенітно-ракетних комплексів тощо.

Відповідно ворог зазнає величезних збитків, які, зокрема, пов'язані з витрачанням додаткових коштів та часу на виготовлення цих систем. Також на передислокацію техніки на інші напрямки.

В майбутньому це може створювати прогалини в захисті і в Росії, і на окупованих територіях. Цими прогалинами неодмінно зможуть скористатися Збройні Сили України,

– відзначив Олександр Мусієнко.

Якщо Росія буде і надалі демонструвати своє нехтування пропозиціями Сполучених Штатів щодо припинення вогню, то й Україна буде діяти. Президент України Володимир Зеленський дуже чітко і не двозначно акцентував на тому, що Київ не буде спостерігати, а буде завдавати ударів у відповідь.

Нагадаємо, що українська розвідка впродовж кількох днів завдавала ударів по території окупованого Криму, де уразила низку коштовної техніки росіян – радіолокаційні станції (РЛС): 48Я6-К1 "Подльот" (2 одиниці); 1Л125 "Ніобій-СВ" (2 одиниці); 39Н6 "Каста 2Е2" (3 одиниці); 9С19 "Імбірь"; "Нєбо-СВ"; С-300ВМ; "Нєбо-М"; 59Н6-Е "Протівнік-ГЕ"; БРЛС "Мис".

Крім того, було атаковано пускові установки С-300СВ, командні пункти РЛС "СТ-68" і РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", а також три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1", транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир "Фьодор Урюпін" і вертоліт Мі-8.