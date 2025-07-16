Ми переходимо до нової тактики, – генерал армії про удар по базуванню росіян у Токмаку

Бійці ГУР ліквідували російських операторів безпілотників "Скат 350М" у Токмаку Запорізької області. Українські захисники переходять до тактики завдання ударів по операторах, системах пуску дронів.

Це 24 Каналу зауважив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Він підкреслив, що ГУР провело системну операцію у Токмаку.

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"Насамперед ми переходимо до тактики завдання ударів по операторах і по системах пуску дронів, які дійсно створюють сьогодні проблему. І вночі, і вдень вони б'ють по конкретних містах", – пояснив він.

Системні операції важливі

Микола Маломуж зазначив, що Україна ефективно знищує ворожі безпілотники не тільки зенітно-ракетними комплексами та антидронами, але й проведенням розвідки, виявленням операторів і систем пуску. У Токмаку була конкретна операція із залученням розвідки, виявленням базування росіян, які запускають БпЛА, завданням ударів.

Це системна операція. Але їх сьогодні повинно бути набагато більше. Тому що одна з ефективних моделей упередження ударів безпілотниками – це знищення самих дронів у місцях їхньої концентрації, операторів,

– сказав генерал армії.

За його словами, такий приклад вказує на те, що українські військові будуть підривати обороноздатність окупантів. Зокрема, щодо пусків БпЛА, завдання ударів по мирному населенню, по ЗСУ.