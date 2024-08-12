Заповідна зона та арена битв: показуємо на карті Кінбурнську косу, де встановили прапор України

Кінбурнська коса до війни була відома як унікальний заповідник. Але тепер там розгортаються запеклі бої. Чому так – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Прапор України на Кінбурнській косі встановили бійці ГУР. Відповідне відео з'явилося 12 серпня, а було знято днем раніше.

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Де розташована Кінбурнська коса і що про неї відомо

Піщана Кінбурнська коса частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману. Вона є продовженням Кінбурнського півострова й утворена природним комплексом нижньодніпровських пісків, які накопичилися в гирлі Дніпра ще з часів останнього зледеніння.

Цікаво, що коса розташована в Миколаївському районі Миколаївської області неподалік від Очакова, а на самому Кінбурнському півострові перетинаються межі Миколаївської та Херсонської областей. А ще іноді косою називають увесь Кінбурнський півострів, хоч це не зовсім коректно.

Де розташована Кінбурнська коса: показуємо на карті

Територія коси належить до Чорноморського біосферного заповідника.

Затишне піщане місце із червонокнижними й рідкісними рослинами, зонами для риболовлі та спокійним морем,

– так поетично описують косу на гугл-картах.

І справді, Кінбурн був знаний як перлина Миколаївщини, місце масового цвітіння півників (ірисів), там масово гніздувалися птахи, жили мартини. До початку повномасштабної війни там мешкали 283 види птахів, абсолютна більшість з яких була внесена до природоохоронних списків. Тільки до Червоної книги України увійшли 63 види. А ще на косі квітувало найбільше в Європі поле диких орхідей.

Усе змінила війна. У березні 2022 року росіяни окупували косу, щоб заблокувати рух із портів Херсона й Миколаєва, та вели обстріли Очакова. Значення півострова стає зрозумілим, якщо подивитися, як близько розташовані Миколаїв, Херсон та Одеса.

Під час контрнаступу ЗСУ в листопаді 2022 року Кінбурнська коса залишилася єдиною окупованою росіянами частиною Миколаївщини. А коли загарбники підірвали Каховську ГЕС, коса тимчасово стала островом і потерпала від лісових пожеж (там росте багато сосен і дубів). Поле диких орхідей уціліло, але що з лісами, птахами, іншими тваринами – невідомо.

Як установили прапор України на Кінбурнській косі

9 серпня рейд на косу здійснили спецпризначенці Головного управління розвідки. Вони ліквідували близько 30 росіян і 6 одиниць бойової техніки ворога.

Бійці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "морський вокзал" та "пам'ятник Суворову". Біля останнього воїни встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.

Десантну операцію здійснили підрозділи "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибірський батальйон", "Терор" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-морських Сил ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони держави.