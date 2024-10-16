7 тисяч ударів по Росії: CNN підгледіли, як працює секретний підрозділ далекобійних дронів

ГУР привідкрило для західних журналістів завісу таємниці щодо підготовки до нічних ударів по Росії. Далекобійні дрони "Лютий" і "Рубака" дістали до Котлубані – саме цей момент побачили медійники.

CNN навели у своєму матеріалі багато цифр, які дають уявлення про кропітку роботу розвідників. Бійці кажуть, що 60% успіху – це планування, й підходять до нього справді дуже детально.

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Як працюють далекобійні дрони ГУР

Цього року територія Росії зазнала понад 7000 ударів. Найвіддаленіший сягнув понад 1700 кілометрів углиб Росії від українського кордону. Дальні удари безпілотників були спрямовані на військові об'єкти, такі як склади боєприпасів, а також на об'єкти інфраструктури, такі як нафтопереробні заводи,

– сказано в матеріалі.

Безпілотники запускають із секретного місця. Щоб місця пусків не виявили, кожен безпілотник програмують на понад тисячу різних маршрутних точок.

А окрім власне ударного дрона "Лютий", летить і дрон-приманка. На його крила чіпляють смужки металевої фольги, які мають ввести в оману радари росіян. Дрон-камікадзе "Рубака" викликає на себе вогонь, відволікаючи увагу від "Лютого", який може нести 250 кілограмів корисного навантаження. Із запущених БпЛА 30% – саме приманки.

Наприклад, на Котлубань летіло близько 12 безпілотників. Бійці орієнтувалися на карту з детальною інформацією про ціль і радіус дії російських систем ППО і РЕБ. Вони узгодили час наближення до цілі – близько третьої ночі – та інтервали запуску безпілотників.

Підготовка до пусків дронів на Котлубань: дивіться відео

Задля утримання операції в таємниці, гурівці зустрічаються в різних місцях по всій Україні. До місії залучали й інші підрозділи.

Щоб упевнитися, що дрони досягли цілі, бійці відстежують їх за трекером. А також читають російські телеграм-канали, де окупанти скаржаться на проліт дронів. Розвідка з землі, а також супутникові технології також дають розуміння щодо успіху операції.

Українські військові запускають безпілотники з різних відстаней та різних місць. Росіяни ж відправляють назустріч гелікоптери, ракети, вмикають радіоелектронну боротьбу.

Бійці жартують, що часом це нагадує відеогру. "Здається, ми з ними граємося, але це не гра. Це війна", – кажуть вони. І сподіваються, що їхні дії не тільки послаблять ворожу спроможність воювати, але й спонукають росіян до дій. Наприклад, змінити владу.

Сім тисяч ударів по Росії за рік / Інфографіка CNN

"Успішність роботи ГУР, як повідомили CNN в підрозділі, може зрости з 50% до 95%, якщо Сполучені Штати дадуть дозвіл на використання західної зброї в атаках на російській території", – підсумували журналісти.