ГУР здійснило масштабну кібератаку на ресурси правлячої партії Росії
Фахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили масштабну кібератаку на ресурси російської правлячої партії "Єдина Росія".
Наразі під ударом перебувають сервери та сайти партії, а також домени ER.RU та edinros. Про це повідомляють джерела 24 Каналу в Головному управлінні розвідки.
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Атака на сервери
В "Єдиній Росії" очікувано почали заявляти, що "робота критично важливої цифрової інфраструктури підтримується". Водночас, за даними ГУР, частина ресурсів в цей час не працює.
Самі росіяни вранці в п’ятницю, 26 квітня, повідомили про масштабну DDoS-атаку на всі свої електронні сервіси. "Єдина Росія" пов'язала атаку з проведенням акції "Диктант перемоги", що була запланована на цей день.
ГУР спалило гелікоптер на аеродромі в Москві
- Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) спалило російський багатоцільовий гвинтокрил Ка-32. Він знаходився на московському міжнародному аеродромі Остафьєво, який належить міністерству оборони країни-агресора.
- Ка-32 виконував функції авіапідтримки армії загарбника. Він забезпечував логістичні потреби ворога та його операції з евакуації.
- У ГУР також показали відео операції. У ролику спершу видно декілька гелікоптерів, а потім можна побачити, як на одному з них розгоряється полум'я. Згодом в небо над Москвою здійнявся стовп чорного диму.