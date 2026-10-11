Бійці ГУР знешкодили одразу дві групи російського спецназу

Українські розвідники провели контрдиверсійну операцію та знешкодили дві групи російських спецпризначенців. Під час зачистки місцевості бійці також захопили в полон одного з окупантів.

Успішно відпрацювали бійці "Спецпідрозділу Тимура". Про це повідомили в Головному управління розвідки МО України. Деталі операції проти спецназу Росії Воєнні розвідники встановили склад ворожих груп і маршрути їхнього пересування завдяки агентурній роботі, інформації із середовища противника та застосуванню технічних засобів розвідки. Отримані розвідувальні дані допомогли українським розвідникам організувати ефективну засідку для перехоплення російських спецпризначенців. Після виявлення противника розвідники завдали вогневого ураження та провели зачистку місцевості. Одного військовослужбовця російського спецназу взяли в полон,

– заявили в ГУР.