Символ імперії: чому ураження двох Су-57 є серйозною проблемою для Росії

Під час нещодавньої атаки по російському аеродрому "Ахтубінськ" пошкоджено два винищувачі Су-57. Ці літаки були символ імперії, яка нібито вийшла на рівень Сполучених Штатів і Китаю.

Про це 24 Каналу сказав заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Він пояснив, наскільки критичною для Росії є втрата літаків Су-57, адже загалом їх було не так багато. За публічною інформацією до 15 одиниць.

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Чи дійсно Су-57 символ потужності російської авіації

Росіяни цими літаками так званого "п'ятого покоління" дуже пишалися. Зараз фактично лише Сполучені Штати мають літак п'ятого покоління. У них є кілька таких літаків, зокрема F-22, F-35, але в США їх випускають сотнями. Китай має свою розробку, до речі, дуже схожу на Су-57 і на F-22.

Окупанти намагалися продемонструвати створення літака "п'ятого покоління", який начебто не видно на радарах, який має унікальні здібності щодо своєї зброї, можливостей пробиратися через засоби ППО і ПРО противника. Су-57 – символ, який демонструє, що Росія нібито стоїть на рівні з найпотужнішими військовими силами світу.

Однак це був лише символ, тому що насправді до літака п'ятого покоління там ще далеко і за двигунами, і за озброєнням. Хоча, якщо говорити про прогрес, то він є, бо Росія, на жаль, в рамках війни проти України удосконалює своє озброєння та можливості розвідки й РЕБ,

– мовив Самусь.

Він переконаний, що якщо була б можливість, то Росія могла удосконалити ці літаки. Однак їх дійсно мало, крім того, всі вони є переважно дослідними зразками.

Скоро Україна нейтралізує панування Росії у повітрі

Те, що один літак знищено, а інший – пошкоджено, це страшенний удар, тому що Су-57 створювалися, на жаль, за умов, коли наші західні партнери спокійно передавали Росії будь-які технології, компоненти, мікроелектроніку тощо. Тоді західні країни наївно думали, що Росію можна задобрити й перетворити на добру, можливо, трошки автократичну, але союзну державу.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення ЗСУ знищилита

Після 2014 року санкції ударили по можливостях Росії в різних напрямках. Ймовірно, створення нових літаків Су-57 для росіян зараз є величезною проблемою. Поготів скоро у них буде проблема того, що авіації взагалі не вистачатиме.

Коли ми говоримо про надходження F-16 до України, то настане момент, можливо, вперше в історії для Росії, що країна-агресор буде нездатна забезпечити собі панування в повітрі,

– зауважив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

За кількістю Росія поки що буде переважати, але щодо якості їм не вдасться тримати першість. Росіяни зараз на голову вище, а от коли в нас будуть F16, чи інші західні літаки, то панування Росії в повітрі буде нейтралізовано.

Що відомо про ураження Су-57