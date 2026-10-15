Зірвали плани ворога: ГУР знищило центр підготовки російських операторів БпЛА на Херсонщині

Українські розвідники знищили російський центр підготовки операторів безпілотників у Хорлах на окупованій Херсонщині. Ця операція дозволила ліквідувати ворожих інструкторів та зірвати плани окупантів.

До виконання завдання залучили бійців спецпідрозділу "Шаманбат". У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що операцію провели у ніч проти 11 жовтня.

Деталі операції

Спецпризначенці діяли спільно з воїнами 426-го окремого полку безпілотних систем морської піхоти ЗСУ.

Ціллю українських захисників стала база 18-ї загальновійськової армії Росії.

Окрім самого навчального центру, спецпризначенці завдали удару по місцю проживання ворожого офіцерського складу. Саме там перебували російські інструктори, які готували диверсійні групи для війни проти України.

Унікальна операція на ТОТ Херсонщині: дивіться відео

У результаті операції об'єкти російської окупаційної армії повністю зруйновані, плани ворога – зірвані,

– підкреслили в ГУР.

Системне знищення ворожих цілей

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські військові регулярно вибивають інфраструктуру та логістику противника. Зокрема, нещодавно бійці спецпідрозділу "Артан" уразили понад 2300 цілей у прикордонній зоні, зосередивши увагу на складах боєприпасів та паливній інфраструктурі.

Крім того, на початку жовтня Сили оборони успішно атакували місце зберігання та підготовки ударних безпілотників поблизу тимчасово окупованого Донецька.

А 15 жовтня Військово-морські сили України уразили військовий аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії. В результаті ракетних ударів бійцям вдалося знищити шість російських бомбардувальників Су-34М.