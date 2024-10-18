Важливе село під Куп'янськом: показуємо на карті Кругляківку, яку зачистили від росіян

ГУР звільнило та зачистило від росіян село Кругляківка на Харківщині. Операція тривала з 7 по 14 жовтня.

Село належить до Куп'янського району. Воно є важливим для оборони самого Куп'янська, пише 24 Канал.

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Де розташована Кругляківка

Село Кругляківка розташоване приблизно за 27 кілометрів від Куп'янська. До війни там проживало понад 1100 осіб. Його площа – 2,68 кілометра квадратних.

Наразі село повністю зачищено від росіян. Їхні шляхи пересування заміновані.

Ворог чинив опір, намагався контратакувати, однак зазнав поразки – штурм окупантів розвідники відбили і продовжили витискати противника,

– розповіли у ГУР.

Там також додали, що у Кругляківці окупанти втратили у ближніх боях більше взводу піхоти, а частину вдалося взяти у полон. До рук української розвідки також потрапили важливі дані.

Де розташоване село Кругляківка: дивіться на карті