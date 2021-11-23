Густий чорний дим поблизу Рокфеллер-центру: у Нью Йорку спалахнула масштабна пожежа
Джерело:Metro
За кілька кварталів від Рокфеллер-центру, що в Нью-Йорку, сталася масштабна пожежа. Займання відбулося на 10 поверсі 49-поверхового будинку. В результаті інциденту травми отримали 7 людей.
На відповідному місці триває будівництво нового розкішного готелю Riu Manhattan Plaza Times Square, який планували відкрити до кінця 2021 року. Водночас пресслужба готелю не публікувала жодних заяв після пожежі.
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Дим спостерігали на значній відстані
Згідно з інформацією пожежного департаменту Нью-Йорка, п'ятеро з семи постраждалих потребували госпіталізації, а двом іншим – надали допомогу на місці події.
На фото та відео з місця події – видно густий чорний дим. У соцмережах зазначали, що дим спостерігали на значній відстані від місця пожежі.
У пожежній службі Нью-Йорка повідомили, що на місце події прибули 20 одиниць техніки і 78 пожежників. Вони майже годину боролися з полум'ям, перш ніж взяти ситуацію під контроль.
На місці пожежі працювали 20 одиниць техніки: дивіться відео з твітера користувача beingrealmac
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