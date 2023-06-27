Зеленський підписав указ: Юрій Гусєв залишає посаду гендиректора Укроборонпрому

Юрій Гусєв відсьогодні, 27 червня, покидає посаду генерального директора Укроборонпрому. Це сталося після підписання відповідного указу Володимиром Зеленським.

Документ опублікований на сайті Президента України 27 червня. У ньому йдеться про те, що Юрія Гусєва звільняють з посади "згідно з поданою заявою".

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Працював в Укроборонпромі з 2020 року

Зауважимо, що Юрія Гусєва призначили гендиректором Укроборонпрому 3 грудня 2020 року. Відповідний указ видавав президент Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський доручив і довірив мені реформу Укроборонпрому. 4 травня Уряд утворив Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", а відтак крок до перетворення Державного концерну Укроборонпром у сучасну високотехнологічну оборонну компанію зроблено,

– зазначив Гусєв.

Він також зауважив, що команду на шляху не зупинила велика війна, розв'язана Росією. І що їм таки вдалося зробити те, що запланували.

Додамо, що Юрій Гусєв був заступником міністра оборони України у 2014 – 2016 роках. А з липня 2019 року був очільником Херсонської ОДА.

Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін прокоментував звільнення Гусєва. За його словами, критично важливою для нашого війська є "безперервна та стабільна робота найбільшого оборонного виробництва країни". Він подякував "залізним людям концерну", які працювали та продовжують працювати над наближенням перемоги України.

Хто може замінити Гусєва