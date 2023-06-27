Зеленський підписав указ: Юрій Гусєв залишає посаду гендиректора Укроборонпрому
Джерело:сайт Президента України
Юрій Гусєв відсьогодні, 27 червня, покидає посаду генерального директора Укроборонпрому. Це сталося після підписання відповідного указу Володимиром Зеленським.
Документ опублікований на сайті Президента України 27 червня. У ньому йдеться про те, що Юрія Гусєва звільняють з посади "згідно з поданою заявою".
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Працював в Укроборонпромі з 2020 року
Зауважимо, що Юрія Гусєва призначили гендиректором Укроборонпрому 3 грудня 2020 року. Відповідний указ видавав президент Володимир Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський доручив і довірив мені реформу Укроборонпрому. 4 травня Уряд утворив Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", а відтак крок до перетворення Державного концерну Укроборонпром у сучасну високотехнологічну оборонну компанію зроблено,
– зазначив Гусєв.
Він також зауважив, що команду на шляху не зупинила велика війна, розв'язана Росією. І що їм таки вдалося зробити те, що запланували.
Додамо, що Юрій Гусєв був заступником міністра оборони України у 2014 – 2016 роках. А з липня 2019 року був очільником Херсонської ОДА.
Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін прокоментував звільнення Гусєва. За його словами, критично важливою для нашого війська є "безперервна та стабільна робота найбільшого оборонного виробництва країни". Він подякував "залізним людям концерну", які працювали та продовжують працювати над наближенням перемоги України.
Хто може замінити Гусєва
- За даними ЗМІ, ще 24 червня уряд затвердив кандидатуру нового гендиректора Укроборонпрому. Ним може стати керівник харківського Заводу імені Малишева Герман Сметанін.
- Власне, рішення має набути чинності 28 червня. Себто наступного дня після публікації указу про звільнення Гусєва.
- Журналісти вже розповіли, які задачі Зеленський поставив перед Сметаніним. Основних три: нарощення виробництва всього озброєння, усунення корупції всередині галузі, а також доведення до кінця реформи оборонки.
- Також перед ним постане ще один виклик. Мовиться про скорочення витрат на утримання концерну. Наразі воно обходиться у 450 мільйонів гривень на рік. ЗМІ пишуть, що може бути скорочення витрат, а також штату керівної структури бодай на 20 відсотків.