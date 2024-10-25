Генсек ООН Гутерреш досі збирається в Україну, хоча Київ буцімто скасував його візит, – ЗМІ

У п'ятницю, 25 жовтня, стало відомо про скасування візиту Антоніу Гутерреша до України через візит того у Казань на саміт БРІКС. Проте в ООН не підтвердили цю інформацію.

Про це повідомляє Суспільне.

Дивіться також Саміт БРІКС у Казані: як зганьбився генсек ООН та який хитрий план придумали Путін і Сі

Що відомо про візит Гутерреша до України

Так, заступник речника генсека ООН Фархан Хак у коментарі ЗМІ не підтвердив, що візит Гутерреша в Україну скасували зі сторони Києва через саміт БРІКС.

Ми намагаємося організувати візит у взаємно зручний час. Вони (Зеленський і Гутерреш – 24 Канал) обговорили візит під час зустрічі у вересні,

– сказав Хак.

Раніше про рішення Зеленського скасувати поїздку Гутерреша до України повідомляли джерела 24 Каналу і AFP в Офісі Президента.

Що цьому передувало

Відомо, що 22 – 24 жовтня в російській Казані пройшов саміт лідерів країн БРІКС, куди, зокрема, прибув і генсек ООН Антоніу Гутерреш. Там він їв коровай та вдягав традиційний костюм. В ООН назвали цю поїздку "стандартною практикою" і зазначили, що позиція генсека щодо війни незмінна.

Водночас напередодні візиту МЗС України різко розкритикувало наміри Гутерреша прибути до Росії. У міністерстві нагадали, що генсек ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Натомість він прийняв пропозицію поїхати до Путіна.

"Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це тільки шкодить репутації ООН", – писали в МЗС України.

Про візит до України Гутерреш та Зеленський домовлялись у вересні під час тижня високого рівня Генасамблеї в Нью-Йорку.