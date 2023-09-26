Єдиний шлях до мирного майбутнього: генсек ООН закликав до ядерного роззброєння

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оцінив ядерні ризики. Він закликав держави, що мають ядерну зброю, в жодному разі її не застосовувати.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 26 вересня зробив заяву щодо ядерної безпеки у світі. Він присвятив її Міжнародному дню боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.

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Що сказав генсек ООН

Гутерріш закликав ті держави, які мають ядерну зброю, виконати свої зобов’язання щодо роззброєння. Він наголосив, що ці країни не повинні застосовувати ядерну зброю за жодних обставин. Генсек ООН запропонував використати дипломатію, щоб пом’якшити напруженість та покласти край ядерній загрозі.

Коли геополітична недовіра та конкуренція підштовхнули ядерний ризик до рівня холодної війни, повна ліквідація такої зброї є єдиним шляхом до мирного майбутнього,

– сказав Гутерріш.

За його словами, усунути ядерну небезпеку допоможе тільки ліквідація ядерної зброї. Він закликав спільними зусиллями зробити так, щоб це озброєння завжди було тільки в підручниках історії. Генсек ООН запропонував зміцнити режим ядерного роззброєння та нерозповсюдження, в тому числі через Договори про нерозповсюдження ядерної зброї та заборону ядерної зброї.

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