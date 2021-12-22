В Гуту вже не поїдуть, – журналіст розповів про "секретний" новорічний корпоратив "слуг"

Давид Арахамія заявляв, що новорічного корпоративу в нардепів з фракції "Слуга народу" не буде. Однак журналіст Роман Кравець переконаний, що святкування таки буде.

За інформацією джерел Кравця, у "слуг" буде секретний корпоратив. Журналіст стверджує, що зараз обговорюють місця, куди можна вивезти нардепів, аби до них було менше уваги.

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Звісно, в Гуту вже не поїдуть. Зараз від неофіційних джерел лунає інформація, що, можливо, Слуга народу все ж буде святкувати свій корпоратив десь за межами Києва,

– каже Кравець.

"Слуги" не хочуть гучного корпоративу

Журналіст припускає, що святкування відбудуться і у 15 групах фракції у Верховній Раді. Хоча нардепи говорили журналісту, що корпоративу цього року не буде, бо "не хочуть попадатись". Зокрема, після розслідування про день народження голови ОП Андрія Єрмака.

"Кажуть, максимум, що буде – святкуватимемо по групах, щоб не злити суспільство", – підсумував Кравець.

Що говорили про корпоратив раніше

Нардеп Микола Тищенко запропонував однопартійцям відсвяткувати Новий рік в елітному ресторані Harvest під Києвом. Журналісти помітили, як він писав про це повідомлення у чаті.

Однак віцеспікер Ради Олександр Корнієнко висміяв таку ідею нардепа. Він наголосив, що корпоративу цього року у "слуг" не буде.

Очільник фракції Давид Арахамія теж запевняв, що спільного корпоративу не буде.

Дивіться відео про корпоратив для "Слуги народу" у 2019 році: