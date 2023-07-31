Як гвардія наступу штурмує позиції окупантів: відео тяжких боїв на Запорізькому напрямку

Гвардія наступу штурмувала позиції російських окупантів на Запорізькому напрямку. Наші воїни досягли успіхів під час наступу на Півдні.

У МВС показали відео, як українські бійці штурмують позиції ворога. На опублікованих кадрах зафіксована бойова робота бригади "Кара-Даг".

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Українські війська провели успішні наступи на трьох напрямках

"Штурм ворожих позицій. Бригада "Кара-Даг" Гвардії наступу. Запорізький напрямок", – мовиться у повідомленні.

Нацгвардійці штурмують позиції окупантів на Запорізькому напрямку: дивіться відео

Інститут вивчення війни, аналізуючи бойові дії, пише, що українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. На деяких напрямках, як пише ISW, наші воїни досягли значних успіхів.

Зокрема, українські сили досягають невеликих успіхів на південному фланзі Бахмута та поступово просуваються на Бердянському (західна частина Донецької – східна частина Запорізької області) і Мелітопольському (західна частина Запорізької області) напрямках.

Окупанти намагаються перехопити ініціативу на лінії Сватове – Кремінна

Російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Сватове-Кремінна 30 липня, але не здобули підтверджених успіхів. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська провели невдалі наступальні операції на схід від Берестового, а також поблизу Новоєгорівки та Білогорівки.

Речник Східного угруповання українських військ Сергій Череватий повідомив, що на лінії Сватове – Кремінна відбулося сім бойових зіткнень, і що російські війська намагаються перехопити ініціативу в цьому районі.

Водночас у Росії стверджують, що угруповання російських військ продовжують наступальні дії в напрямку Новоселівського. Окупанти намагаються послабити українську оборону в Серебрянському лісництві на південь від Кремінної та поблизу Торського.

Росія планує "великий наступ" на Куп'янському напрямку

Череватий, як пише ISW, припустив, що посилення російської наступальної активності вздовж лінії Сватове – Кремінна є частиною підготовлюваної великої наступальної операції.

Він заявив, що російські війська планують провести "стратегічну" операцію на Куп'янському напрямку цього літа і вважають її "великим наступом". Череватий заявив, що російські війська розгорнули значну кількість погано підготовленого особового складу в цьому районі для цих зусиль.

Речник додав, що російські сили покладаються на піхотні, повітряно-десантні та БАРС (російські бойові резерви) з'єднання і частини, а також воєнізовані компанії, такі як "Ветеран" і "Тигр", і невизначені сили чеченського "Ахмата" для проведення цих наступальних дій.

В ISW заявили, що не спостерігають візуального підтвердження нещодавніх російських заяв про просування вздовж лінії Сватове – Кремінна.

Російські війська, можливо, нещодавно збільшили наступальну активність на цій осі, щоб скористатися оперативною зосередженістю України на більш важливих ділянках фронту, але малоймовірно, що вони досягли значного наступального прогресу,

– мовиться у повідомленні.

Водночас українські сили намагаються просунутися вздовж лінії Сватове – Кремінна.