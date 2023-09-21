Підрозділи мають певні успіхи: "Гвардія наступу" рухається вглиб оборони росіян на Півдні

Попри шалений опір окупантів, "Гвардія наступу" продовжує рух через російські укріплення на Півдні. Зокрема, українці мають значні успіхи на Мелітопольському напрямку.

Там росіяни зі всіх сил намагаються протистояти Силам Оборони. Вони навіть кидають у бій неповні підрозділи, які не укомплектовані належним чином.

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Рух вперед триває

На Півдні "Гвардія наступу" поступово рухається вглиб оборони росіян. Про це на брифінгу повідомив тимчасовий виконувач обов'язків директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

Полковник зазначив, що на Мелітопольському напрямку підрозділи Нацгвардії витісняють росіян із зайнятих позицій та закріплюються на досягнутих рубежах. Окупанти ж продовжують чинити потужний опір Силам Оборони.

Незважаючи на щільне мінування та інженерне обладнання, а також потужний спротив окупантів, наші підрозділи мали частковий успіх, просунулись як в глибину оборони ворога, так і по фронту,

– акцентував Микола Уршалович.

Стан фронту на Півдні