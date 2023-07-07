"Гвадрія наступу": як проходить підготовка бійців до бойових дій

Наразі в Україні сформовані 9 бригад "Гвардії наступу". Цікаво, що відбір до неї оголосили на початку лютого 2023-го, а вже через декілька тижнів розпочалася підготовка та бойові злагодження.

Як готують бійців "Гвардії наступу", чи є відмінність у підготовці досвічених воїнів і "новачків", розповіла в інтерв'ю 24 Каналу заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Читайте також Перетвори свою "Лють" на зброю: для чого в Нацполіції створили штурмову бригаду

Як проходить підготовка "Гвардії наступу"

Спершу підготовка досвідчених бійців і новачків відбувалась окремо.

Ті, хто мають великий бойовий досвід, могли не брати участь у першому підготовчому етапі навчальному. А вже обов'язково долучалися до спільного бойового злагодження підрозділу, коли вже весь підрозділ виходив на навчання відповідно для бойового злагодження,

– зазначила Катерина Павліченко.

Додала, що американські партнери допомагають з оснащенням наших воїнів. До речі, підготовка "Гвардії наступу" відбувається за стандартами НАТО.

"Це стосується і принципів підготовки, і також системи управління, тобто організаційна структура, вони вже орієнтовані і десь слідують, десь відповідають цим стандартам НАТО", – розповіла заступниця міністра.

З початку рекрутингової кампанії й до сьогодні, коли деякі з бригад "Гвардії наступу" вже активно залучені до бойових дій на фронті, минуло лише декілька місяців. Та чи достатньо було цього часу для підготовки бійців.

Підготовка насправді має відбуватися постійно. Постійні навчання й підготовка – вона допомагає підвищити рівень вмінь і навиків, знань поводження, зокрема, з озброєнням. Чи достатньо було цього часу – важко сказати, адже підготовка триває досі,

– зазначила Катерина Павліченко.

Додала, підготовка, яку вже пройшли бійці "Гвардії наступу", була дуже ефективна, в умовах максимально наближених до реальних з використанням зброї і техніки, що буде використовуватися ними на передовій. Також залучали кращих інструкторів та досвічених бійців.

Окрім того, на полігонах були інструктори міжнародних партнерів України. Вони також допомагали і навчали наших бійців "Гвардії наступу".

Першочергове задання "Гвардії наступу" – участь у штурмових операціях та звільнення тимчасово окупованих територій. Мета, яку вже фактично виконують бійці, – підсилення Сил оборони.