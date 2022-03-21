"Х** вам, а не Маріуполь": на вимогу здати місто окупанти отримали належну відповідь
Джерело:Reuters
Російські окупанти цинічно вимагають, аби Україна здала Маріуполь загарбникам. Тоді нелюди, які тримають місто у блокаді, обіцяють начебто "евакуацію мирних жителів".
Ультиматум висунули у рашистському міністерстві оборони. Відповідну ганебну заяву зробив Михайло Мізінцев – начальник національного центру управління обороною Росії.
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Реакція України
Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Росія направила 8 сторінок тексту. Окупанти розписали повернення в історію та іншу маячню.
За словами Верещук, аналогічні опуси отримали також Червоний Хрест й ООН. Окупанти сподівалися, що міжнародні структури почнуть тиснути на Україну. Водночас цього не сталося. ООН та Червоний Хрест добре розуміють: це – маніпуляція Росії та взяття людей у заручники.
Ні про які здачі, складення зброї мови йти не може. Ми вже російську сторону про це повідомили. Я написала: "Ви замість того, щоб витрачати час на 8 сторінок листів – відкрийте просто коридор",
– заявила Верещук.
Міністерка наголосила, що Україна чекає реакцію міжнародної спільноти.
Верещук також розповіла, що російські окупанти викрадають українців та силоміць вивозять їх на територію країни-окупантки. Ба більше, є факти, що нелюди викрадають дітей з дитячих будинків.
"Х** вам, а не Маріуполь"
Відреагував на цинічний ультиматум Росії також Петро Андрющенко – радник мера Маріуполя: "Кажуть, росіяни пропонують мерії Маріуполя перейти на бік Росії. Дали часу до ранку сформувати відповідь".
І чого так довго чекати, якщо відповідь готова. Х** вам, а не Маріуполь,
– заявив він.
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