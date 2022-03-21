"Х** вам, а не Маріуполь": на вимогу здати місто окупанти отримали належну відповідь

Російські окупанти цинічно вимагають, аби Україна здала Маріуполь загарбникам. Тоді нелюди, які тримають місто у блокаді, обіцяють начебто "евакуацію мирних жителів".

Ультиматум висунули у рашистському міністерстві оборони. Відповідну ганебну заяву зробив Михайло Мізінцев – начальник національного центру управління обороною Росії.

Зауважте За день вивезли тисячі людей: результати роботи гумкоридорів Донеччини 20 березня

Реакція України

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Росія направила 8 сторінок тексту. Окупанти розписали повернення в історію та іншу маячню.

За словами Верещук, аналогічні опуси отримали також Червоний Хрест й ООН. Окупанти сподівалися, що міжнародні структури почнуть тиснути на Україну. Водночас цього не сталося. ООН та Червоний Хрест добре розуміють: це – маніпуляція Росії та взяття людей у заручники.

Ні про які здачі, складення зброї мови йти не може. Ми вже російську сторону про це повідомили. Я написала: "Ви замість того, щоб витрачати час на 8 сторінок листів – відкрийте просто коридор",

– заявила Верещук.

Міністерка наголосила, що Україна чекає реакцію міжнародної спільноти.

Верещук також розповіла, що російські окупанти викрадають українців та силоміць вивозять їх на територію країни-окупантки. Ба більше, є факти, що нелюди викрадають дітей з дитячих будинків.

"Х** вам, а не Маріуполь"

Відреагував на цинічний ультиматум Росії також Петро Андрющенко – радник мера Маріуполя: "Кажуть, росіяни пропонують мерії Маріуполя перейти на бік Росії. Дали часу до ранку сформувати відповідь".

І чого так довго чекати, якщо відповідь готова. Х** вам, а не Маріуполь,

– заявив він.

Зеленський розповів про гуманітарні коридори 20 березня: дивіться відео