Хабар у 150 тисяч доларів: чиновнику генпрокуратури обрали запобіжний захід

Антикорупційний суд обрав запобіжний захід для заступника начальника відділу Офісу генпрокурора та його спільнику. Їх підозрюють у хабарництві.

Посадовець вимагав 150 тисяч доларів хабаря. За ці гроші обіцяв "відмазати" фігуранта справи.

До теми Обіцяв "відмазати": посадовець Офісу генпрокурора вимагав хабар у 150 тисяч доларів

Які "запобіжки" обрали

Суд застосував до посадовця ОГ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 2 мільйони 471 тисячу гривень.

Його пособнику тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 мільйон 240 тисяч 500 гривень.

Якщо внесуть заставу, на підозрюваних покладуть низку процесуальних обов'язків.

Зокрема, їм не можна буде відлучатися з місця проживання без дозволу детектива та прокурора.

Крім того, фігуранти муситимуть повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Будуть зобов'язані утримуватися від спілкування зі свідками та здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт для виїзду за кордон.

Звісно ж, на них в такому разі одягнуть електронний браслет.

Строк дії запобіжного заходу до 13 березня 2022 року.

Детальніше про справу

Прокурора та його посередника викрили на злочині 13 січня. За інформацією САП, зловмисник обіцяв передати хабар керівництву Офісу генпрокурора.

За 150 тисяч доларів посадовець обіцяв повернути фігуранту 4 елітних автомобілі: Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover). Їх вилучили слідчі під час обшуків.

Крім того, гарантував, що закриє кримінальну справу.

Текст поста САП:

Обрано запобіжні заходи заступнику начальника відділу Офісу Генерального прокурора та його пособнику

За клопотаннями детективів НАБУ, погодженими прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжні заходи заступнику начальника відділу Офісу Генерального прокурора та посереднику, викритих на підбурюванні до надання 150 тис. доларів США неправомірної вигоди начебто керівництву Офісу Генерального прокурора та замаху на шахрайство.

Суд погодився з позицією прокурора та застосував до посадовця Офісу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн 471 тис. гривень застави. Його пособнику – у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млн 240 тис. 500 гривень.

У разі внесення застави на підозрюваних буде покладено ряд процесуальних обов’язків, зокрема не відлучатися з місця проживання без дозволу детектива та прокурора; повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд до України та носити електронний засіб контролю.

Строк дії запобіжного заходу до 13 березня 2022 року.

Нагадаємо, 13 січня 2022 року за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора детективами НАБУ викрито заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора та посередника на підбурюванні третьої особи до надання 150 тис. доларів США неправомірної вигоди керівництву Офісу Генерального прокурора та замаху на шахрайство.

Вказані кошти мали бути передані за прийняте рішення про повернення 4 дороговартісних автомобілів (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover), вилучених в ході обшуків, і подальше закриття кримінального провадження.

Працівнику Офісу Генерального прокурора та посередника повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого корупційних злочинів. Їхні дії кваліфіковані за статтями 369 та 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.