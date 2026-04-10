100 тисяч доларів за демонтаж колії: посадовця Укрзалізниці взяли під варту
10 квітня, 21:04
100 тисяч доларів за демонтаж колії: посадовця Укрзалізниці взяли під варту

Юлія Харченко
Основні тези
  • Заступника директора департаменту Укрзалізниці взято під варту за підозрою в отриманні хабаря у розмірі 100 тисяч доларів з можливістю внесення застави у 4,3 мільйони гривень.
  • Посадовця затримали під час отримання хабаря за сприяння у дозволі на демонтаж залізничної колії, йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжний захід заступнику директора департаменту "Укрзалізниці", якого підозрюють у хабарі в розмірі 100 тисяч доларів. Його взяли під варту з можливістю внесення застави у 4,3 мільйона гривень.

Посадовцю загрожує до 12 років ув'язнення. Про це повідомили в Державному бюро розслідування.

Дивіться також Посадовця Укрзалізниці спіймали на хабарі в 100 тисяч доларів: яка реакція компанії 

Що відомо про запобіжний захід посадовцю?

Суд обрав запобіжний захід заступнику директора одного з департаментів Укрзалізниці, якого викрили на одержанні хабарі в особливо великому розмірі. Йому призначено тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4,3 мільйона гривень. 

За даними слідства, посадовець вимагав 100 тисяч доларів США від представника підприємства, що займається видобутком корисних копалин. Йшлося про сприяння в отриманні дозволу на демонтаж або перенесення залізничної колії, яка перебувала на балансі Укрзалізниці та проходила через територію родовища. Правоохоронці затримали чиновника 8 квітня під час отримання всієї суми хабаря. 

За інформацією ДБР, він навіть надав розписку, щоб підтвердити свої "зобов'язання". Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Досудове розслідування здійснюють працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Нацполіцією, процесуальне керівництво забезпечує Офіс Генерального прокурора.

Що відомо про інші випадки, коли посадовців "спіймали" на хабарі?

  • Працівники ДБР затримали полковника Нацгвардії за спробу отримання фіктивної інвалідності шляхом підкупу медпрацівника. Полковнику повідомили про підозру та вже обрали запобіжний захід.

  • У Рівненській області правоохоронці затримали заступника начальника обласного управління СБУ Ігоря Бріку. Його підозрюють у вимаганні понад 600 тисяч доларів хабаря. Також повідомляється, що у родичів посадовця знайшли нерухомість у Києві, походження коштів на яку не підтверджене відкритими джерелами.

  • Ще раніше СБУ затримала двох заступників начальників обласних управлінь за підозрою у вимаганні 620 тисяч доларів за закриття кримінального провадження. Затримання відбулося під час передачі понад 270 тисяч доларів, затриманим загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.