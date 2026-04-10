100 тисяч доларів за демонтаж колії: посадовця Укрзалізниці взяли під варту
- Заступника директора департаменту Укрзалізниці взято під варту за підозрою в отриманні хабаря у розмірі 100 тисяч доларів з можливістю внесення застави у 4,3 мільйони гривень.
- Посадовця затримали під час отримання хабаря за сприяння у дозволі на демонтаж залізничної колії, йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Суд обрав запобіжний захід заступнику директора департаменту "Укрзалізниці", якого підозрюють у хабарі в розмірі 100 тисяч доларів. Його взяли під варту з можливістю внесення застави у 4,3 мільйона гривень.
Посадовцю загрожує до 12 років ув'язнення. Про це повідомили в Державному бюро розслідування.
Що відомо про запобіжний захід посадовцю?
Суд обрав запобіжний захід заступнику директора одного з департаментів Укрзалізниці, якого викрили на одержанні хабарі в особливо великому розмірі. Йому призначено тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4,3 мільйона гривень.
За даними слідства, посадовець вимагав 100 тисяч доларів США від представника підприємства, що займається видобутком корисних копалин. Йшлося про сприяння в отриманні дозволу на демонтаж або перенесення залізничної колії, яка перебувала на балансі Укрзалізниці та проходила через територію родовища. Правоохоронці затримали чиновника 8 квітня під час отримання всієї суми хабаря.
За інформацією ДБР, він навіть надав розписку, щоб підтвердити свої "зобов'язання". Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснюють працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Нацполіцією, процесуальне керівництво забезпечує Офіс Генерального прокурора.
Що відомо про інші випадки, коли посадовців "спіймали" на хабарі?
Працівники ДБР затримали полковника Нацгвардії за спробу отримання фіктивної інвалідності шляхом підкупу медпрацівника. Полковнику повідомили про підозру та вже обрали запобіжний захід.
У Рівненській області правоохоронці затримали заступника начальника обласного управління СБУ Ігоря Бріку. Його підозрюють у вимаганні понад 600 тисяч доларів хабаря. Також повідомляється, що у родичів посадовця знайшли нерухомість у Києві, походження коштів на яку не підтверджене відкритими джерелами.
Ще раніше СБУ затримала двох заступників начальників обласних управлінь за підозрою у вимаганні 620 тисяч доларів за закриття кримінального провадження. Затримання відбулося під час передачі понад 270 тисяч доларів, затриманим загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.